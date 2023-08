Homeworld 3 Entwickler sagt Projekte ab und entlässt Mitarbeiter

HQ

Blackbird Interactive, der Entwickler hinter dem kommenden Strategiespiel Homeworld 3, hat bekannt gegeben, dass es mehr als 40 seiner Mitarbeiter entlassen hat, nachdem mehrere seiner Projekte abgesagt wurden.

Die Nachricht wurde zuerst durch einen LinkedIn-Beitrag von James Marshall, einem technischen Künstler bei Blackbird Interactive, angedeutet. IGN bestätigte daraufhin, dass 41 Mitarbeiter entlassen worden seien.

Ein Statement des Entwicklers liest sich wie folgt:

"Wir mussten diese Woche den unglücklichen Schritt unternehmen, einige Freunde zu entlassen. Dieses Jahr war unglaublich hart für die gesamte Branche. Infolgedessen wurden mehrere unangekündigte Projekte abgesagt und wir mussten uns gestern von 41 unserer Teammitglieder verabschieden. Als unabhängiges Studio war Blackbird Interactive schon immer ein eingeschworenes Team. Unsere oberste Priorität ist es, die Betroffenen für den nächsten Karriereschritt zu positionieren. Wir bieten eine Reihe von erweiterten Leistungen und Abfindungen an, um diesen Übergang zu erleichtern. Keine angekündigten Projekte werden von diesem Schritt betroffen sein, und wir werden diese Spiele weiterhin liefern."



Es sieht nicht so aus, als ob die Entwicklung von Homeworld 3 durch diese Entlassungen beeinträchtigt wird, aber wenn man bedenkt, wie viele Mitarbeiter in diesem Jahr ihren Job in der Gaming-Branche verloren haben, scheint es für viele eine schwierige Zeit zu sein.