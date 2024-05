Homelander tötet Götter im Gameplay-Trailer Mortal Kombat 1

HQ

Es ist drei Wochen her, dass Netherrealm Studios uns einen kurzen Blick darauf gegeben hat, was Homelander tun kann, wenn er nächste Woche zu Mortal Kombat 1 kommt, also ist es Zeit für einen besseren und längeren Blick.

Der heutige Gameplay-Trailer zeigt, dass Homelander so großspurig wie eh und je sein wird, auch wenn er nicht von Antony Starr gesprochen wird. Aus gutem Grund, denn der Charakter von The Boys hat kein Problem damit, seinem Gegner mit ein wenig Hilfe von Kameo-Kämpfer Ferra die Muttermilch aus dem Leib zu schlagen.

Homelander wird für diejenigen, die das Kombat-Pack besitzen, am 4. Juni verfügbar sein, während Ferra irgendwann später im Juni erscheinen wird.