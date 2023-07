Homelander kommt zu Call of Duty

HQ

Call of Duty hat bekannt gegeben, dass ein The Boys-Crossover zu Warzone kommt und es den Spielern ermöglicht, sich als Starlight, Homelander oder Black Noir zu verkleiden.

Starlight ist der erste Superheld, der der Liste beitritt, und wird ab morgen, dem 12. Juli, verfügbar sein. Laut einer Ankündigung auf der offiziellen Website von Call of Duty kommt Homelander am 16. Juli und Black Noir am 20. Juli.

Die kosmetischen Gegenstände werden in Form von Operator-Paketen geliefert, eines für jeden Charakter, das jeweils 2.400 COD-Punkte kostet. Sie enthalten auch Aufkleber, Waffenanhänger, Ladebildschirme und mehr.

Welchen Superhelden/Bösewicht wirst du in Call of Duty spielen?