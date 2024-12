Home Alone -Star Daniel Stern verlässt Hollywood, um ein friedliches Leben in Kalifornien zu führen

Dank der sozialen Medien und eines kürzlichen Interviews mit People ist Daniel Stern zurück im Rampenlicht – aber dieses Mal geht es um ein ganz neues Kapitel in seinem Leben. Der Schauspieler, der vor allem für seine ikonische Rolle als Marv in Home Alone bekannt ist, hat den Glanz Hollywoods gegen das friedliche Leben eines Ranchers in Kalifornien eingetauscht. Nach einer erfolgreichen Filmkarriere beschloss Stern, den roten Teppich zu verlassen und ein Leben voller Landwirtschaft, Bildhauerei und Einsamkeit zu führen.

In seinen jüngsten Social-Media-Posts sprach Stern offen darüber, wie das Geld, das er in Hollywood verdiente, es ihm ermöglichte, bequem zu leben, ohne neuen Rollen nachjagen zu müssen. Stattdessen konzentrierte er sich auf das, was ihm wirklich wichtig war – Kunst zu schaffen. Seine Skulpturen, die er als "Erweiterung des menschlichen Daseins" beschreibt, sind nun sein wichtigstes kreatives Ventil. Weit entfernt von der glitzernden Welt der Filmsets umarmt Stern die Einfachheit des Ranchlebens, findet Freude an der Natur und der Kunst des Handwerks.

Dank People und den sozialen Medien erhalten die Fans einen Einblick in Sterns ruhigeres, geerdeteres Leben. Seine Entscheidung, sich von der Hollywood-Maschinerie zurückzuziehen, hat ihn zu einem erfüllten Leben auf seiner Ranch geführt, wo er frei ist, seine Leidenschaften ohne den Druck des Ruhms zu erkunden.

Glaubst du, dass mehr Schauspieler wie Stern ein ruhigeres Leben führen sollten, oder ist der Hollywood-Lebensstil zu verlockend, um ihn hinter sich zu lassen?