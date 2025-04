Home Alone 2 Regisseur wünscht sich, er könnte Donald Trumps Cameo herausschneiden

Chris Columbus (nein, nicht derjenige, der Amerika "entdeckt" hat, sondern derjenige, der bei Home Alone 2: Lost in New York Regie geführt hat) hat gesagt, dass er sich wünschte, er könnte den Cameo-Auftritt von Donald Trump aus dem Film streichen. Falls Sie es nicht wissen: Trump taucht für einen kurzen Moment im Weihnachtsfilm auf und führt den Hauptdarsteller Kevin McAllister zur Rezeption seines Hotels.

Wenn man bedenkt, wie polarisiert Trump heutzutage ist, sind einige nicht glücklich darüber, dass sein Gesicht im Film zu sehen ist. Im Gespräch mit dem San Francisco Chronicle nannte Columbus den Cameo-Auftritt einen "Fluch", obwohl er bei einigen Zuschauern immer noch beliebt ist.

"Jahre später ist es zu diesem Fluch geworden. Es ist zu diesem Ding geworden, von dem ich wünschte, es wäre nicht da", sagte er. "Er sagte, ich hätte ihn angefleht, in dem Film mitzuspielen, aber es gibt keine Welt, in der ich jemals einen Nicht-Schauspieler anflehen würde, in einem Film mitzuspielen. Aber wir wollten unbedingt das Plaza Hotel bekommen... Aber es ist da. Er ist für mich zu einem Albatros geworden. Ich wünschte nur, es wäre weg."

Trotzdem bleibt Home Alone 2: Lost in New York ein Weihnachtshit, und auch wenn der Trump-Cameo-Auftritt jetzt bei einigen Zuschauern einen bitteren Beigeschmack hinterlassen wird, wird er den Glanz von Columbus' gesundem Klassiker nicht vollständig ruinieren.

