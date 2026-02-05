Homage bringt eine neue Harry-Potter-Merch-Reihe vor dem 25-jährigen Jubiläum auf den Markt

Als Kinder war die Fantasie jedes angehenden Zauberers, ausgewählt zu werden, um in Hogwarts zu studieren. 25 Jahre nachdem Harry Potter erstmals auf unseren Leinwänden erschien, sind die meisten Potter-Fans auf der ganzen Welt erwachsen geworden und passen vielleicht stattdessen eher zu College-Merchandise, tun so, als würden sie sich liebevoll an die Tage erinnern, an denen sie es durchaus zum Trimagischen Pokal hätten schaffen können, wenn da nicht diese lästige Knieverletzung gewesen wäre.

Homage hat eine große neue Auswahl an Harry-Potter-Merch veröffentlicht und feiert das bevorstehende Jubiläum des Films. Mit T-Shirts mit Charakterdesigns wie Snape, Mad-Eye Moody, Dolores Umbridge und mehr gibt es auch einige coole Interpretationen der vier Hogwarts-Häuser.

Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin und Gryffindor haben nun jeweils ihr Wappen im College-Stil gestaltet, mit T-Shirt- und Pulloveroptionen. Es gibt sogar Babykleidung für junge Zauberer da draußen. Wenn du dein Lieblingshaus nicht ganz wählen kannst oder einfach die Farbe Grau liebst, gibt es auch eine allgemeine Hogwarts-Option.

Homage

Werbung: