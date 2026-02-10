Holz-Amiibo-Figuren erscheinen am 19. Februar als Teil von "My Mario", Nintendos Kinderproduktlinie,

HQ

Nintendo wird schon lange mit "Kinderspielen" in Verbindung gebracht, aber das ist weit von der Wahrheit entfernt, da die Big N sich immer darauf konzentriert hat, Spiele anzubieten, die von allen Familienmitgliedern unabhängig vom Alter genossen werden können. Allerdings möchte Nintendo auch im Leben der jüngsten Familienmitglieder präsent sein, mit einer Reihe von speziell für sie entwickelten Produkten.

"My Mario" ist eine Produktreihe, die Spiele und Erlebnisse für Kinder umfasst und in verschiedenen Chargen veröffentlicht wird, beginnend mit der ersten Charge am 19. Februar im My Nintendo Store. Die erste Gruppe umfasst:



Zwei Sets von Holzblöcken mit Mario und anderen bekannten Elementen aus der Super Mario-Reihe. Außerdem funktionieren die Holzblöcke von Mario, Luigi, Prinzessin Peach und Yoshi als Amiibo in kompatiblen Spielen auf der Nintendo Switch und der Nintendo Switch 2.



Hallo, Mario! eine kostenlose App für Smart-Geräte und Nintendo Switch, die es Kindern und Eltern ermöglicht, auf unterhaltsame und intuitive Weise mit Mario zu interagieren.



Ich bin's, Mario, die Serie von Stop-Motion-Animationskurzfilmen aus My Mario. Fünf Episoden dieser Serie sind jetzt auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo verfügbar.



Simba-Kinderspielzeug, darunter eine Reihe von Rasseln und ein Mario-Kuscheltier.



Die nächste Charge wird unter anderen noch angekündigten Produkten Folgendes enthalten:



Eine Sammlung von Mario-Kleidung, darunter T-Shirts, Hosen, Pyjamas und Lätzchen.



Die My Mario-Kollektion von TOMY Toomies, die Badespielzeuge und Wassersprühgeräte enthält, die von den ikonischen Charakteren der Super Mario-Reihe inspiriert sind.



Eine Reihe von Spielsets und Figuren von Little People von Fisher Price.



Geschirr für kleine Hände: Teller, Schalen, Becher...



Um mehr über die My Mario-Produktlinie zu erfahren, besuchen Sie die neu aktualisierte My Mario-Website.

Was hältst du von diesen Nintendo-Produkten?