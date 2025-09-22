Holt euch einen kostenlosen kosmetischen Artikel für Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Wir wissen, dass es für Gamer oft als Ärgernis empfunden wird, sich überall registrieren zu müssen. Sega-Spiele verlangen es normalerweise nicht, aber Tatsache ist, dass es trotzdem eine gute Idee sein kann, ein Sega-Konto zu bekommen.

Der japanische Riese veröffentlicht regelmäßig kostenlose DLCs für seine Titel und hat kürzlich ein neues Kostüm für Shinobi: Art of Vengeance verfügbar gemacht (ein Angebot, das bis zum 30. September gültig ist). Jetzt haben sie auch Blue Star Extreme Gear hinzugefügt, sodass Sie stilvoll in Sonic Racing: Crossworlds Rennen fahren können, und es ist völlig kostenlos, es für jeden mit einem Konto zu beanspruchen.

Gehen Sie einfach zu diesem Link, erstellen Sie ein Sega-Konto und erhalten Sie zusätzliche kostenlose digitale Unterhaltung.