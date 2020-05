Holt euch Days Gone oder PS Plus günstiger im Sonys "Days of Play"-Angebot

Zum Start in die neue Woche feiert Sony eine weitere Verkaufsaktion für die Playstation 4. Unter dem Namen "Days of Play" kehrt die jährliche Rabattaktion wieder zurück, damit ihr euer Erspartes in Spiele, Peripheriegeräte und kostenpflichtige Dienste des Unternehmens stecken könnt. Die Preise einiger Hits, wie zum Beispiel Days Gone, Death Stranding und Spider-Man, sind momentan halbiert, auch andere PS4-Klassiker werden zum reduzierten Preis angeboten. Erwähnenswert ist zudem, dass diese Verkaufsaktion vom 25. Mai bis zum 8. Juni auch in Einzelhandels- und Online-Shops stattfindet. Am 3. Juni wird dieses Angebot mit digitalen Spielen erneuert (diese zweite Phase dauert bis zum 17. Juni an).