Holt die Geschichte vom ersten Psychonauts in einem kompakten Videorückblick nach

Im Gegensatz zu den meisten traditionellen Plattformern hat Psychonauts 2 tatsächlich eine tiefgreifende Geschichte, die uns mehr als einmal überraschen konnte. In der Handlung werden viele Verbindungen und Elemente aus dem Originalspiel aufgegriffen und wenn ihr das Game nicht (oder schon vor sehr langer Zeit) gespielt haben solltet, dann wird euch eine Auffrischung der Geschehnisse sicher nicht schaden. Der neueste Trailer verspricht genau das, also nehmt euch die vier Minuten für den Rückblick. Psychonauts 2 erscheint morgen auf PC, Playstation 4, Xbox One und Xbox Series - unsere Kritik ist natürlich schon am Start.