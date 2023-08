Hollywood-Streik geht nach gescheiterten Verhandlungen weiter

HQ

Es gab einen Hoffnungsschimmer für die streikenden Hollywood-Drehbuchautoren, an ihre Jobs zurückzukehren, nachdem sich die Writers Guild of America (WGA) und die Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) Anfang dieser Woche getroffen hatten, um die Verhandlungen wieder aufzunehmen, aber jetzt ist klar, dass die Verhandlungen gescheitert sind.

Nach Angaben der WGA selbst war die AMPTP bereit, die Mindestlöhne zu erhöhen und einen Dialog über den Einsatz von KI zu eröffnen, aber sie weigerte sich, besseren Arbeitsbedingungen zuzustimmen (z. B. Autoren zu erlauben, stabilere Karrieren in Writer's Rooms aufzubauen) und es gab keine Diskussion über die Aufteilung von Gewinnen aus Streaming-Produktionen (Residuen). Düster sieht es auch für die Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) aus, die für ähnliche Bedingungen kämpft. Dies wiederum bedeutet, dass der Streik für Drehbuchautoren und Schauspieler noch eine Weile andauern wird, wobei einige Blockbuster Gefahr laufen, auf 2024 verschoben zu werden.

Wie siehst du die Situation in Hollywood?

Danke Screenrant