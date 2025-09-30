Hollywoods erste KI-Schauspielerin steht kurz vor der Unterzeichnung eines Agenturvertrags

HQ

Tilly Norward ist anders als alle anderen. Oberflächlich betrachtet sieht sie aus wie eine hart arbeitende Schauspielerin, die dem Hollywood-Traum nachjagt - aber sie ist nicht real. Innerhalb weniger Monate könnte sie der erste vollständig KI-generierte Filmstar werden, der einen Vertrag unterschreibt. Kurz gesagt, Hollywood könnte in eine völlig neue Ära eintreten, die das System stören und alles auf den Kopf stellen könnte.

Hinter Tilly steht Eline Van der Velden, die Unternehmerin hinter Projekten wie Xicoia. Ihr Unternehmen befindet sich derzeit in Gesprächen mit mehreren Film- und TV-Agenturen über den digitalen Darsteller. Laut Van der Velden ist das Projekt schon seit geraumer Zeit in Arbeit, wird aber unter Verschluss gehalten, um zu viel Skepsis zu vermeiden. Wenn der Deal zustande kommt, wäre Tilly eine der ersten KI-Schauspielerinnen mit offizieller Vertretung, und ihr Ziel ist es, mit Namen wie Scarlett Johansson oder Natalie Portman zu konkurrieren.

Van der Velden selbst beschreibt die Reise als einen Wirbelsturm und erklärt in einem Interview:

"Wir saßen im Februar in vielen Vorstandsetagen, und alle sagten: 'Nein, das ist nichts. Das wird nicht passieren.' Dann, im Mai, sagten die Leute: 'Wir müssen etwas mit euch machen.' Als wir Tilly zum ersten Mal auf den Markt brachten, fragten sich die Leute: 'Was ist das?', und jetzt werden wir in den nächsten Monaten bekannt geben, welche Agentur sie vertreten wird."

Offensichtlich gibt es Interesse aus der Industrie. Die größere Frage ist jedoch, wie menschliche Akteure reagieren werden - und wie schnell ein solcher Wandel realistischerweise stattfinden könnte, wenn überhaupt. Ist es ethisch vertretbar? Wem gehören die Rechte an den Darbietungen eines KI-Schauspielers? Diese Fragen sind nach wie vor ungelöst.

Fest steht, dass Tilly Norward innerhalb weniger Monate die erste KI-Schauspielerin Hollywoods werden könnte – und das könnte der Beginn eines völlig neuen Kapitels für die Unterhaltungswelt sein.