Hollywoods 10 besten Regisseure

10. Damien Chazelle

Es gibt so viele lyrische Dinge über Whiplash zu sagen, vor allem, die nicht nur den jungen Damien Chazelle auf die Landkarte brachten, sondern auch dem äußerst vielseitigen J.K. Simmons seinen ersten (zweifellos wohlverdienten) Oscar bescherten. Natürlich war es nicht nur das Drehbuch, das auf seinen eigenen Erfahrungen als Musikstudent in New York basiert, das es Simmons ermöglichte, so zu glänzen, wie er es hier tut. Es war Chazelles stilvolle Regie, die diesen Drama-Thriller zu dem machte, was er ist - ein Meisterwerk. Die Tatsache, dass er das schuf, was wir bei Gamereactor für das beste Musical aller Zeiten halten, hat uns nicht weniger dazu gebracht, Chazelles Filmemachen zu lieben. Beide Filme sind zutiefst persönlich für den musikbegeisterten Chazelle und kreisen um die Balance zwischen Ehrgeiz und Besessenheit - und er ist eine Selbstverständlichkeit auf dieser Liste.

9. Danny Boyle

127 Hours ist eine Studie über den Stil des Filmemachens. Die Art und Weise, wie Danny Boyle die Spannung am Leben erhält und mich, den Zuschauer, Schritt für Schritt die albtraumhafte Situation erleben lässt, in die sich Aron Ralston gebracht hat, zeigt ein Selbstvertrauen und technisches Können als Regisseur, mit dem nur sehr wenige mithalten können. Wenn man dann noch 28 Days Later, Sunshine (unerträglich gut inszeniert) und Trance hinzunimmt, hat man die offensichtliche Nummer neun auf der Liste. Jetzt hoffen wir nur, dass 28 Years Later genauso gut gemacht ist wie die vorherigen Teile der Trilogie.

8. Martin Scorsese

Goodfellas, Wie ein wilder Stier, Shutter Island, The Wolf of Wall Street, Aviator, Taxi Driver und Kap der Angst sind Martin Scorseses beste Filme, wenn du mich fragst, und was als gemeinsamer Nenner bei allen auffällt, ist seine Art, die Charaktere zu studieren und zu entlarven, mit denen er seine Erzählung vorantreibt. Es gibt eine Wut und Rohheit in seiner Dramaturgie, die am besten funktioniert, wenn seine Hauptdarsteller sich mit dem schnellen Tempo von Scorseses Dialogen wohlfühlen, wodurch sich die meisten seiner Filme bissig anfühlen, ohne im Schnitt gehetzt zu sein.

7. Ethan Coen

No Country For Old Men ist in jeder erdenklichen Hinsicht eine Meisterleistung, die ihresgleichen sucht. Die Art und Weise, wie die Coens durch Cormac McCarthys blutige Geschichte navigieren und den Mythos des Wilden Westens als etwas moralisch Komplexes und niemals Schwarz-Weißes dekonstruieren. Darüber hinaus dürfen natürlich auch Filme wie The Big Lebowski, Oh Brother, Barton Fink, Miller's Crossing, Fargo, Inside Llewyn Davis und True Grit erwähnt werden. Ethan Coen ist, wie sein Partner und Bruder Joel, ein phänomenaler Filmemacher, dessen pechschwarzer Humor alles, was er tut, prägt.

6. James Cameron

James Cameron hat bei den beiden umsatzstärksten Filmen der Welt Regie geführt, Avatar und Titanic sowie Terminator 2, The Abyss und True Lies, was ihn zweifellos zu einem der größten Filmemacher aller Zeiten macht. Cameron hat eine unglaubliche Fähigkeit, mit breiten Strichen zu malen, den Umfang und das Spektakel zu maximieren, ohne jemals den Fokus auf die Charaktere zu verlieren. Ein wahrer Meister.

5. Steven Spielberg

Nachdem er E.T., Der Weiße Hai, Jurassic Park, Schindlers Liste, Indiana Jones und Der Soldat James Ryan gedreht hat, braucht Steven Spielberg weder eine Vorstellung noch eine Erklärung, warum er einer der größten Filmemacher aller Zeiten ist. Er ist einfach. Ganz so gut war er in den letzten Jahren nicht, was ihn ins Mittelfeld der Top-Liste bringt, aber Hollywood würde heute ganz anders aussehen, wenn Spielberg in den 80er und 90er Jahren nicht das "amerikanische Kino" definiert hätte.

4. Denis Villeneuve

Wenn ich raten müsste, wie viele andere Hollywood-Filmemacher Blade Runner mit einer mit Spannung erwarteten Fortsetzung gerecht umsetzen und kurz darauf Dune verfilmmen könnten - der Buchreihe, die ein halbes Jahrhundert lang als "unveränderlich" bezeichnet wurde - und für beides auch noch gelobt werden könnten, würde ich auf null tippen. Niemand. Null. Mit anderen Worten, Denis Villeneuve ist einzigartig und ein unglaublich geschickter Geschichtenerzähler.

3. Christopher Nolan

Meiner Meinung nach gibt es nicht viele Regisseure, deren Filme sich bei der Veröffentlichung immer wie ein "Event" anfühlen. Christopher Nolan ist zwischen den Genres gesprungen und hat immer wieder bewiesen, dass er gleichermaßen geschickt darin ist, große Actionszenen und dichte, kleine Dialogdramen zu orchestrieren, und er hat bis jetzt so viele großartige Filme gemacht. Memento, The Dark Knight, Inception, Interstellar und alles dazwischen machen ihn zu einem Meister seines Fachs.

2. Quentin Tarantino

Pulp Fiction ist zweifellos der wichtigste amerikanische Film der 1990er Jahre. Ohne Zweifel. Quentin Tarantinos eigenwilliger, skurriler, zutiefst unterhaltsamer Ansatz und seine unglaubliche Arbeit als Regisseur einiger der meistgesehenen Schauspieler der Filmwelt bedeuten, dass der Film auch 31 Jahre später noch genauso gut ist. Wir fügen der Liste Inglourious Basterds, Django Unchained und Once Upon a Time in Hollywood hinzu, während wir alle unisono sagen, dass Tarantino ein hervorragender Regisseur ist, der Filme macht, die Maßstäbe setzen und bis zum Überdruss imitiert werden.

1. David Fincher

Se7en ist so gekonnt inszeniert... Das allein würde mir wahrscheinlich reichen, um David Fincher an die Spitze dieser Liste zu setzen. Die geniale Art und Weise, wie er als dritte Figur des Films ein Noir-getränktes New York entwirft, die Art und Weise, wie die Moral (wann wird eine Sünde böse?) jede Sekunde prägt, und die Art und Weise, wie er nicht nur zwischen Polizisten und Mördern Spannungen aufbaut, sondern auch in den gegensätzlichen Weltanschauungen zwischen dem Neuankömmling und dem Veteranen, machen der Film zu einem Meisterwerk der Regie. Addiert man dann noch The Social Network (ein schaurig-faszinierender Thriller über ein Thema, das im Grunde nicht spannender ist als eine Bingokarte), Zodiac, Gone Girl, Benjamin Button, The Game und Fight Club, wird deutlich, wie unglaublich geschickt Fincher in seiner Arbeit ist. Ein wahrer Meister.