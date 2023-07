Hollywood-Manager warten, bis die Autoren "anfangen, ihre Wohnungen zu verlieren", so der Studioleiter

HQ

In einem neuen Bericht heißt es, dass Hollywood-Führungskräfte erst später in diesem Jahr daran interessiert sind, mit der Writer's Guild of America zu sprechen, und versuchen, den Streik die Autoren ausbluten zu lassen.

Laut Deadline haben einige Führungskräfte und große Namen Erklärungen abgegeben, die darauf hindeuten, dass sie hoffen, dass der Streik den Autoren viel Geld kosten kann, bevor die Verhandlungen wieder aufgenommen werden. "Ich denke, uns steht ein langer Streik bevor, und sie werden ihn ausbluten lassen", sagte ein Branchenveteran.

Ein anderer Top-Manager des Studios sagte ebenfalls: "Das Endspiel besteht darin, zuzulassen, dass sich die Dinge so lange hinziehen, bis die Gewerkschaftsmitglieder anfangen, ihre Wohnungen und ihre Häuser zu verlieren."

Niemand ist überrascht, dass die fetten Katzen Hollywoods sehr widerstandsfähig sind, wenn es darum geht, den Arbeitern das zu geben, was sie wollen, aber wir müssen abwarten, ob sich dieser Ansatz, der als " grausames, aber notwendiges Übel" bezeichnet wird, für die Führungskräfte auszahlen wird.