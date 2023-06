Hollywood-Autorenstreik stoppt Mission Impossible Dead Reckoning Part Two

HQ

Das große Actionfest des Sommers ist nur noch wenige Wochen entfernt und Tom Cruises vorletzter Film in der Rolle des Ethan Hunt verspricht etwas ganz Besonderes zu werden. Die Fortsetzung, oder Teil zwei, wenn man so will, ist bereits in voller Produktion, wobei etwa 40 Prozent der Arbeit abgeschlossen sind, aber jetzt ist sie zum Stillstand gekommen. Dies ist auf den anhaltenden Autorenstreik in Hollywood zurückzuführen, und der Film ist bei weitem nicht der einzige, der aufgrund der Situation mit der WGA in Schwierigkeiten gerät.

Die Dreharbeiten zu den neuen Mission Impossible-Filmen waren mit Schwierigkeiten behaftet, und Drehbuchautor Christopher McQuarrie verglich die Situation mit Wellen, die eine nach der anderen hereinfegten: "Nach jedem Tsunami kommt der nächste Tsunami".

"Es ist unerbittlich, hinter jedem Tsunami steckt ein weiterer Tsunami. Wir leben in einem Zustand des 24-Stunden-Tsunami-Bewusstseins. Das ist genau das, was wir tun."

Wie genau sich dies auf die Veröffentlichung des letzten Teils von Mission Impossible auswirken wird, ist noch unklar, aber Mission: Impossible - Dead Reckoning Part I wird am 12. Juli veröffentlicht.

Glaubst du, dass sich der letzte Teil verzögern wird?