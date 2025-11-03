Hollywood steht vor dem schlechtesten Oktober seit 1997

HQ

Es war ein ziemlich harter Monat für Hollywood, um es gelinde auszudrücken. Mit einem Rekordtief, das nach Angaben von The Hollywood Reporter auf den schlechtesten Oktober seit 1997 hindeutet. Ein epischer Einbruch mit einem Gesamtumsatz von nur rund 425 Millionen Dollar in den USA.

Mit anderen Worten, es gab ein grundlegendes Versagen, Kinobesucher in die Kinos zu locken. Sowohl The Smashing Machine, Dwayne Johnsons hochgepriesenes und ernsthafteres A24-Biopic, als auch Disneys extrem teurer Tron: Legacy floppten schwer.

Sicher, es gab Lichtblicke in der Dunkelheit der Kinokassen. Unter anderem schnitten Black Phone 2 und Chainsaw Man gut ab, aber es reichte bei weitem nicht aus, um die gesamte Kinokasse zu tragen. Herbst und Halloween sind normalerweise eine günstige Zeit für Horror und Importe aus fernen Ländern – aber dieses Mal haben sie einfach nicht geliefert.

Nun hofft Hollywood, dass es im November und Dezember gelingt, die Dinge ein wenig auszugleichen. Mit großen Veröffentlichungen wie Wicked: For Good und Avatar: The Fire and Ash. Es wird erwartet, dass beide große Hits werden und Kinokarten im Wert von Millionen von Dollar verkaufen werden.

Bist du im Oktober ins Kino gegangen oder hast du dich, wie viele andere auch, dafür entschieden, zu Hause zu bleiben und stattdessen Sachen zu streamen?