Hollywood-Psychotherapeutin: "Ich habe noch nie ein solches Ausmaß an Verzweiflung unter kreativen Menschen gesehen"

Es scheint, dass Hollywood heute mehr denn je in psychischer Aufruhr ist. Nach COVID, zwei Streiks und Studios, die sich mehr der KI zuwenden wollen, ist die Unterhaltungsindustrie einfach nicht mehr das, was sie einmal war, und die Leute in der Branche spüren das.

"Ich mache das jetzt seit 31 Jahren und ich habe noch nie ein solches Ausmaß an Verzweiflung unter kreativen Menschen in der Branche gesehen." Dennis Palumbo, ein Psychotherapeut mit Patienten, die überwiegend in der Unterhaltungsbranche tätig sind, sagte gegenüber Vanity Fair. "Es gibt ein Maß an Depressionen und Angstzuständen, das fast seinesgleichen sucht."

"Die neue Normalität ist, dass sich nicht alles wieder erholen wird", sagte die lizenzierte Therapeutin Kara Mayer Robinson. Es scheint, dass das Zeitalter, in dem man eine Hit-Show oder einen Film bekommt und dann in der Lage ist, diese zu nutzen, um seine Karriere in bessere Positionen zu katapultieren, vorbei ist. Jetzt, selbst nachdem sie ein Minimum an Erfolg gefunden haben, werden die Menschen wieder auf den Boden des Abgrunds zurückgeschickt.

Es scheint, dass die Situationen für Menschen, die nicht viel oder gar keinen finanziellen Spielraum haben, schlimmer sind, da jeder Job als unglaublich wichtig angesehen wird. Aber selbst Führungskräfte fangen an, sich zu fürchten. Da sich die Unterhaltungsindustrie weiter verändert, scheint es, dass viele der Menschen in der Unterhaltungsindustrie sich mit dem auseinandersetzen müssen, was sie kontrollieren können, und versuchen müssen, keine Angst vor dem zu haben, was sie nicht kontrollieren können.

