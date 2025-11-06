"Hollywood hat einen Rückschritt gemacht", sagt Kristen Stewart

HQ

"Twilight and Love Lies Bleeding"-Star Kristen Stewart hielt eine leidenschaftliche Rede über den mangelnden Fortschritt für Frauen in Hollywood, da sie glaubt, dass die Filmindustrie einen Rückschritt macht. Stewart merkt an, dass die Branche zu einem "Boys-Club-Geschäftsmodell " zurückgekehrt ist, nachdem die Zahl der Regisseurinnen, die die Top-Filme des Jahres 2024 leiten, im Vergleich zu 2020 zurückgegangen ist.

"Der Rückschritt von einem kurzen Moment des Fortschritts ist statistisch verheerend." sagte Stewart bei einem Mittagessen für Frauen in Los Angeles (über die BBC). "Solch eine erbärmliche Anzahl von Filmen aus dem vergangenen Jahr wurden von Frauen gemacht."

"In einem Post-MeToo-Moment schien es möglich, dass Geschichten, die von und für Frauen gemacht wurden, endlich ihr Recht bekamen. Dass es uns erlaubt oder sogar ermutigt wird, uns und unsere gemeinsamen Erfahrungen, all unsere Erfahrungen ohne Filter, auszudrücken", fuhr sie fort. "Aber ich kann jetzt bezeugen, dass es bei jedem Schritt des Weges geht, wenn der Inhalt zu düster, zu tabuisiert ist, wenn die Offenheit, mit der er Beobachtungen über Erfahrungen serviert, die Frauen routinemäßig erleben, häufig Ekel und Ablehnung hervorruft."

"Ich bin nicht dankbar für ein Geschäftsmodell eines Boys's, das vorgibt, mit uns abhängen zu wollen, während es unsere Ressourcen absaugt und unsere wahren Perspektiven herabsetzt. Versuchen wir, uns nicht tokenisieren zu lassen. Fangen wir an, unsere eigene Währung zu drucken", sagte Stewart. Es stimmt zwar, dass die meisten der Top-Filme eines Jahres wahrscheinlich von Männern inszeniert werden, aber das hält Frauen nicht davon ab, starke Filme zu machen. Greta Gerwig ist nach wie vor einer der größten Namen unter den Hollywood-Regisseuren, und Größen wie Kathryn Bigelow, Chloé Zhao und Sofia Coppola sind nie weit dahinter. Wir hoffen, dass wir selbst in einer Trump-Ära, in der das Woke-Thema in Vergessenheit geraten zu sein scheint, immer noch eine gewisse Repräsentation in Hollywood sehen können.

Werbung: