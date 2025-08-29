Hollywood-Analysten bezeichnen die Kinokassen im Sommer 2025 als Flop

HQ

Die amerikanische Filmindustrie hatte sich für Juni, Juli und August 2025 einen Gesamtumsatz von rund 4 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen zum Ziel gesetzt. Diese Zahl hätte in diesem Jahr knapp unter der Benchmark von 2023 gelegen, als Barbie und Oppenheimer einen einmaligen Doppelhit schufen, der das Publikum in Scharen zurückbrachte. Jetzt, da sich der August dem Ende zuneigt, ist klar, dass dieses Ziel nicht erreicht werden wird. Stattdessen wird das Kinokassengeschäft im Sommer bei 3,53 Milliarden US-Dollar schließen, eine Enttäuschung auf ganzer Linie, so die von Variety zitierten Branchenanalysten.

Disneys Live-Action-Remake "Lilo & Stitch" schnitt außergewöhnlich gut ab und übertraf den Sommer mit beeindruckenden 1,1 Milliarden US-Dollar weltweit. Dicht auf den Fersen war Jurassic World: Rebirth, das 850 Millionen US-Dollar einspielte und sich als ein weiterer großer Anziehungspunkt festigte. Aber diese Erfolge wurden von anderen mit Spannung erwarteten Filmen überschattet, die einfach nicht lieferten.

Nicht einmal die Superhelden konnten den Tag retten und Marvel musste Rückschläge hinnehmen, wobei Thunderbolts unterdurchschnittlich abgeschnitten und The Fantastic Four: First Steps schwer zu kämpfen hatten. Letzterer hatte ein massives Produktionsbudget von 240 Millionen US-Dollar und eine zusätzliche Marketingkampagne von 200 Millionen US-Dollar, nur um 490 Millionen US-Dollar einzuspielen, was bedeutete, dass er während seiner Kinolaufzeit nicht einmal die Gewinnschwelle erreichte.

Im Gespräch mit Variety sagte ein Kinoanalyst:

"Mit nur einem Film, der weltweit 1 Milliarde Dollar eingespielt hat, ist es klar, dass Hollywood noch etwas basteln muss, wenn es darum geht, das Publikum auf globaler Ebene wieder zu begeistern. Mit einem Knall beginnen, mit einem Knall enden – so sollte das Sommerkino beim Publikum nachhallen. Das ist in diesem Sommer nicht passiert, und die Ergebnisse sprechen für sich."

Analysten weisen darauf hin, dass der Sommer traditionell die stärkste Saison für Hollywood ist und oft rund 40 % der jährlichen Kinokassen ausmacht. Aber seit der Pandemie wurde der sagenumwobene Meilenstein von 4 Milliarden US-Dollar im Inland nur einmal erreicht – während des "Barbenheimer"-Phänomens im Jahr 2023. Dieses Jahr sollte ein weiterer Aufschwung werden, aber stattdessen zeigt es, wie volatil der Kinomarkt bleibt, selbst wenn große Marken und Superhelden-Franchises auf dem Spielplan stehen. Da die Herbststarts noch ausstehen, werden die Studios nun versuchen, verlorenen Boden gutzumachen, aber die Sommerfilmsaison 2025 ist offiziell ein Flop.

