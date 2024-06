Hollow Knight trifft Celeste in Constance

Beim gestrigen Guerrilla Collective haben wir einen Haufen Ankündigungen zu einer Vielzahl von Genres und Spielen gesehen. Die Enthüllung des Veröffentlichungsdatums von Constance war eine solche Ankündigung, da wir jetzt wissen, dass das Spiel Ende 2025 erscheinen wird.

Das Spiel mischt flüssige Kämpfe mit einem künstlerischen visuellen Stil, der Dinge kombiniert, die die Leute an Hollow Knight und Celeste lieben. Es ist ein Metroidvania, das von btf entwickelt wurde, das derzeit auch an The Berlin Apartment arbeitet.

Schauen Sie sich den Trailer unten an, um einen besseren Blick auf Constance zu werfen, und Sie können das Spiel auch selbst in einer Demo auf Steam ausprobieren.