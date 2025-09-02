Hollow Knight steigt nach der Enthüllung von Silksong auf 70.000 Spieler

HQ

Acht Jahre sind vergangen, seit Hollow Knight zum ersten Mal das Licht der Welt erblickte, und obwohl das Spiel von Anfang an fast einstimmig von den Kritikern gelobt wurde, dauerte es eine Weile, bis das breitere Publikum es mitbekam. Bei der Veröffentlichung lag die Spitzenzahl der gleichzeitigen Spieler auf Steam bei nur 2.000 - eine respektable Zahl, aber alles andere als bahnbrechend. Im Laufe der Zeit wuchs die Spielerbasis jedoch stetig und vor ein paar Jahren gelang es dem Spiel, seinen alten Rekord mit mehr als 20.000 gleichzeitigen Spielern zu brechen.

Seitdem hat sich der Nachfolger Hollow Knight: Silksong zu einem der am meisten erwarteten Projekte in der Gaming-Branche entwickelt. Und als das lange Schweigen während der Gamescom endlich gebrochen wurde, war die Wirkung unmittelbar. Das Interesse an dem Originaltitel explodierte und erreichte kürzlich mit über 70.000 Spielern einen neuen Höchststand. Ein unglaublicher Anstieg - und da Silksong am 4. September auf den Markt kommen soll, sind die Erwartungen himmelhoch.

Gehören Sie zu den vielen, die zurückgekehrt sind oder vielleicht gerade zum ersten Mal Hollow Knight entdeckt haben?