Hollow Knight: Silksong-Fans geben die Hoffnung auf eine baldige Veröffentlichung auf

Erinnern Sie sich an den Juni letzten Jahres, als Xbox ein Showcase abhielt, in dem versprochen wurde, dass jedes der gezeigten Spiele innerhalb von 12 Monaten in unseren Händen sein würde? Zum größten Teil hat der Gaming-Riese dieses Versprechen gehalten, aber es hat sich auch gezeigt, dass es bei einigen Projekten wie Starfield weniger eine Garantie als vielmehr eine Hoffnung war.

Hollow Knight: Silksong ist ein weiteres dieser Spiele, das auf der Veranstaltung gezeigt wurde und voraussichtlich nicht vor dem 12. Juni dieses Jahres veröffentlicht wird. Fans wurden kürzlich in einer ResetEra-Umfrage gefragt, ob sie erwarten, das Spiel um oder vor diesem Datum zu sehen, und überwältigende 90% gaben an, dass sie die Hoffnung verloren hätten.

Es ist klar zu sehen, warum viele Fans, die auf die Fortsetzung hoffen, die Hoffnung verlieren, da wir seit Monaten nichts Konkretes mehr über Hollow Knight: Silksong gesehen oder gehört haben. Es gibt immer noch die Erwartung, dass es dieses Jahr veröffentlicht wird, aber es gibt immer noch die Idee, dass das Spiel in ähnlicher Weise wie Hi-Fi Rush von Tango Gameworks in den Schatten fallen gelassen werden könnte. Dies könnte jedoch zu viel Copium-Huffing sein.

Wann, glaubst du, wird Hollow Knight: Silksong veröffentlicht?