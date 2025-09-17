Hollow Knight: Silksong verringert den Schwierigkeitsgrad im zweiten Patch nicht

HQ

Team Cherry hat den zweiten Patch für den Soforthit Hollow Knight: Silksong enthüllt. Im Gegensatz zum ersten Update für das Spiel, das die Schwierigkeit einiger Bosse im frühen Spiel verringerte, wird dieser Patch keine Nerfs enthalten, sondern nur kritische Fehler entfernen.

Hollow Knight: Silksong wurde seit der Veröffentlichung für seinen Schwierigkeitsgrad kritisiert, was die Spieler dazu bringt, sich viel mehr herauszufordern als im ersten Spiel. Trotz der Beschwerden scheint sich Team Cherry jedoch zu behaupten.

Die Patchnotes für den zweiten Patch, der ab sofort über den Beta-Zweig auf Steam abgerufen werden kann, lauten wie folgt:



Die Option für den Dithering-Effekt wurde in den erweiterten Videoeinstellungen hinzugefügt. Reduziert Farbstreifen, kann aber das Erscheinungsbild von Vordergrundelementen etwas weicher machen. Der Standardwert ist auf 'Aus'.



Die Beschreibung des Erfolgs "Herolds Wunsch" wurde aktualisiert, um klarzustellen, dass Spieler sowohl den Wunsch erfüllen als auch das Spiel beenden müssen.



Problem, bei dem "Wilde Bestiefliege" in Fernen Feldern manchmal unter der Lava blieb – gefixt



Problem, bei dem Schreinwächter Seth während des Kampfes aus dem Feld kam – gefixt



Es wurde ein Fang hinzugefügt, um zu verhindern, dass Lugoli manchmal vom Bildschirm fliegt und während des Kampfes nicht zurückkehrt.



Die Wahrscheinlichkeit, dass Seidenscheren im Kampf in der Kapelle des Schnitters im Aus stecken bleiben, wurde weiter verringert.



Es wurden verschiedene Fälle behoben, in denen man an Bossen starb, während man sie tötete, was dazu führte, dass Todessequenzen chaotisch oder nicht synchron abgespielt wurden.



Problem, bei dem die Schamanenbindung in einen unteren Übergang einen Softlock verursachte – gefixt



Die Positionen der Kokons an einigen Orten wurden aktualisiert, um zu verhindern, dass sie in unzugänglichen Bereichen spawnen.



Problem, bei dem die Kurierlieferung von Flüssiglack im Stahlseelen-Modus nicht zugänglich war – gefixt



Problem, bei dem einige NPCs verfluchte Hinweisdialoge in bestimmten Fällen nicht korrekt wiedergaben – gefixt



Problem, bei dem Pondcatcher Reed nach dem Singen nicht wegfliegen konnte – gefixt



Ein Problem wurde behoben, bei dem Verdania-Speicherkugeln manchmal mehrschichtige Bildschirmrand-Burst-Effekte wiedergaben.



Problem, bei dem der Break-Zähler für bestimmte Multihitter-Tools nicht funktionierte, z. B. Conchcutter – gefixt



Problem, bei dem der Schadensmultiplikator von "Volt-Filament" für bestimmte Seidenfertigkeiten nicht angewendet wurde – gefixt



Problem, bei dem Zahnräder und Irrlichter fälschlicherweise auf Schädelschwingen zielten – gefixt



Problem, bei dem Cogflies ihre HP bei einem Szenenwechsel fälschlicherweise auf volle Werte zurücksetzten – gefixt



Problem, bei dem die Kurvenklaue immer beim ersten Treffer brach, nachdem sie abgelenkt wurde – gefixt



Problem, bei dem Plasmiumphiole und Flohgebräu bei Bänken manchmal nicht wie vorgesehen wiederhergestellt wurden – gefixt



Verschiedene andere kleinere Optimierungen und Fehlerbehebungen.



Team Cherry gibt dem Patch den letzten Schliff, bis er auf allen Plattformen verfügbar ist, also haltet in den kommenden Tagen Ausschau nach einem Update. Wenn du immer noch mit dem Schwierigkeitsgrad von Silksong zu kämpfen hast, gibt es Mods, die den Spielern den Einstieg in die Rolle der Hornet erleichtern sollen.