Hollow Knight: Silksong und mehr kommen demnächst im Game Pass

Es gibt definitiv keinen Zweifel daran, was die große Attraktion ist, jetzt, da Microsoft bekannt gegeben hat, auf welche Spiele sich Game Pass-Abonnenten in der ersten Septemberhälfte freuen können, und es endlich Zeit für die Fortsetzung von Hollow Knight ist. Aber wie üblich sind weitere Titel auf dem Weg, und hier ist, was Sie bekommen werden (Spiele, die mit * gekennzeichnet sind, werden bei der Veröffentlichung nicht im Game Pass Standard erscheinen, Spiele, die mit ** gekennzeichnet sind, sind bereits in anderen Abonnements enthalten, kommen aber jetzt zu Xbox Standard):



I Am Your Beast (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - Heute



Nine Sols (Xbox Series S/X) - Heute**



Hollow Knight: Silksong (Cloud, Xbox und PC) - 4. September*



Cataclismo (PC) - 4. September*



Paw Patrol World (Cloud, Xbox und PC) - 10. September



RoadCraft (Cloud und Xbox Series S/X) - 16. September



Wie üblich gibt es auch kostenlose Vergünstigungen für alle Abonnenten, mit Angeboten für die erste Monatshälfte, darunter das monatliche Geschenkpaket für Asphalt Legends Unite, das Willkommenspaket für die Finals und das Freischaltpaket für Skate 3. Besuchen Sie Xbox Wire, um mehr über den Lieferumfang zu erfahren.

Leider gibt es auch einige Titel, die auf dem Weg nach draußen sind. Diese werden am 15. September entfernt, aber Sie können bis dahin mit Ihrem Abonnement einen Rabatt von 20% auf sie erhalten, wenn Sie etwas behalten möchten: