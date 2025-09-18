Hollow Knight: Silksong steigt weltweit auf über 4,2 Millionen Verkäufe

HQ

Die mit Spannung erwartete Fortsetzung von Hollow Knight etabliert sich schnell als einer der unerwartetsten Triumphe des Jahres. Während Fans von Indie-Spielen lange auf seine Ankunft gewartet haben, hätten nur wenige den monströsen Erfolg vorhersagen können, den Silksong jetzt genießt.

Nur drei Tage nach dem Start hatte Silksong bereits mehr als fünf Millionen Spieler angezogen – eine Zahl, von der viele Big-Budget-Blockbuster nur träumen können. Neuen Berichten zufolge wurden inzwischen weltweit über 4,2 Millionen Exemplare verkauft. Steam ist mit rund 3,2 Millionen Verkäufen führend, während die Playstation- und Switch-Versionen jeweils rund 500.000 Einheiten bewegt haben. Auf der Xbox ist Silksong über den Game Pass erhältlich, wo schätzungsweise 1,5 Millionen Spieler das Abenteuer heruntergeladen und ausprobiert haben.

Wie bereits berichtet, hat sich der durchschlagende Erfolg von Silksong auf das ursprüngliche Hollow Knight übertragen, dessen Spielerbasis um erstaunliche 600 Prozent gestiegen ist. Viele Neulinge wurden jedoch vom hohen Schwierigkeitsgrad der Spiele überrascht – eine Herausforderung, der sich Team Cherry mit neuen Updates stellt, die darauf abzielen, Erstfans zu helfen.

