Hollow Knight Silksong soll 2025 erscheinen, neues Gameplay veröffentlicht

Hollow Knight Silksong hat endlich ein Veröffentlichungsdatum. Es war das erste Spiel, das auf der Gamescom Opening Night Live gezeigt wurde, wobei Geoff Keighley bestätigte, dass das Spiel dieses Jahr auf den Markt kommt (und auf Switch 2 und Xbox spielbar ist). Hinter ihm wurde etwas neues Gameplay gezeigt, das erste richtige Gameplay der letzte Trailer im Jahr 2022.

Das genaue Datum ist allerdings noch unbekannt: Es wird am Donnerstag, den 21. August, um 15:30 Uhr BST, 16:30 Uhr MESZ, im Rahmen einer speziellen Videopräsentation von Team Cherry enthüllt, zusammen mit hoffentlich einem neuen Trailer.

Die Fortsetzung von Hollow Knight wurde im Februar 2019 angekündigt. Seitdem sind über sechs Jahre vergangen, viel länger, als irgendjemand erwartet hat, aber wir werden endlich in der Lage sein, das Warten zu beenden... und erkunde diese wunderschöne, aber herausfordernde Welt mit Hornet erneut.