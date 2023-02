Hollow Knight: Silksong Playtester gibt uns einen Hoffnungsschimmer

HQ

Hollow Knight: Silksong ist zu einem der am schwersten fassbaren Spiele in der heutigen Entwicklung geworden. Da Microsoft angibt, dass es einer der vielen Titel ist, die 2023 in den Game Pass kommen, erwarten viele Leute eher früher als später Neuigkeiten darüber.

Dennoch ist Hollow Knight: Silksong weiterhin No-Show-Events, wobei die jüngste Nintendo Direct das neueste Schaufenster ist, auf das die Fans ihre Hoffnungen gesetzt haben. Um jedoch die Befürchtungen zu zerstreuen, dass das Spiel nicht echt ist und eine Illusion war, die wir uns kollektiv in der Hoffnung auf eine Fortsetzung ausgedacht haben, hat uns ein Playtester namens Trustworthy Graig auf Discord einen Knochen geworfen.

"Ich fühle mit euch allen", sagte er. "Ich möchte wirklich, dass dieses Spiel so schnell wie möglich veröffentlicht wird, und wir Tester arbeiten hart daran, es euch und natürlich [Team Cherry] zur Verfügung zu stellen. Es wird kommen und es ist ein herrliches Spiel, das das Warten wert ist. Ich liebe euch alle."

Es gibt immer noch keine Anzeichen für ein Veröffentlichungsdatum hier, aber wir können zumindest etwas beruhigt sein, da wir wissen, dass die Arbeit im Gange ist und dass es immer noch viele Leute im Inneren gibt, die glauben, dass Hollow Knight: Silksong großartig sein wird.

Danke, GamesRadar.