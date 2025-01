Hollow Knight: Silksong ist real, befindet sich noch in der Entwicklung und wird eines Tages veröffentlicht

HQ

Hollow Knight: Silksong ist real, zumindest beharren seine Schöpfer darauf. Team Cherry hat lange Zeit keine Updates über die Entwicklung des Spiels erhalten, und seit der Xbox & Bethesda Showcase-Konferenz im Sommer 2022 haben wir nichts mehr von dem Spiel gesehen. Es gab viele Spekulationen über ernsthafte interne Probleme und sogar über eine Stornierung von Arbeiten, aber Team Cherry erklärte, dass sie im vergangenen Jahr vorankommen würden. Und an diesem Wochenende haben sie es erneut bestätigt.

Matthew Griffin, Head of Marketing and Publishing bei Team Cherry, beruhigte einen Fan, der einfach nur um Bestätigung bat, dass die Entwicklung von Silksong noch am Leben sei, und das war die Antwort:

"Ja, das Spiel ist real, entwickelt sich weiter und wird veröffentlicht. <3"

Weniger ist weniger, keine Frage. Aber es ist immer gut, die Spieler daran zu erinnern, dass das Spiel das Licht der Welt erblicken wird - wird es im Jahr 2025 sein? Das bleibt vorerst ein Rätsel.