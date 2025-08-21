Hollow Knight: Silksong hat endlich ein Veröffentlichungsdatum

HQ

Alberto konnte gestern endlich spielen und seine Eindrücke vom ersten Level in Hollow Knight: Silksong teilen. Hoffentlich habt ihr euch dadurch noch mehr über die besondere Ankündigung gefreut, die Team Cherry heute versprochen hat, denn es sind gute Nachrichten.

Der Trailer unten bestätigt, dass Hollow Knight: Silksong am 4. September erscheinen wird (verfügbar im Game Pass). Das bedeutet, dass wir nur noch zwei Wochen davon entfernt sind, zu sehen, ob eines der meistgememeten Spiele der Welt dem Hype nach mehr als sechs Jahren des Wartens gerecht wird oder nicht. Dieses neue Filmmaterial zeigt, dass wir definitiv mehr von dem erleben werden, was Millionen von Menschen am Original wirklich genießen, einschließlich wunderschöner Umgebungen, cooler Fähigkeiten, mehr als 200 faszinierender neuer Feinde, 40 neuer Bosse und einer allgemein erstaunlichen Atmosphäre.

Es ist auch erwähnenswert, dass Jason Schreier von Bloomberg enthüllt hat, warum wir so lange warten mussten. Es lohnt sich, es zu lesen, denn die Entwickler sprechen über enorme Erwartungen, die Pandemie und mehr.