Hollow Knight: Silksong Guide - Wie du alle Wappen und die besten Builds bekommst, um sie zu verwenden

Seit Donnerstag, dem 4. September, leben wir in einer Welt, in der Hollow Knight: Silksong (hier ist unser Testbericht) veröffentlicht wurde und damit eine Wartezeit von fast sieben Jahren seit seiner offiziellen Ankündigung beendet. Viele von uns sind bereits in unsere gewissenhafte Erkundung von Pharloom vertieft, um das Spiel zu 100% zu vervollständigen, und verstehen auch, dass die Änderungen im Vergleich zu seinem Vorgänger Hollow Knight über seinen Protagonisten und das Setting, in dem sich die Handlung entfaltet, hinausgehen.

Hornet unterscheidet sich vom Ritter, wie wir bereits in unserem Leitfaden für die ersten Schritte und Tipps für den Einstieg in Silksong erwähnt haben, aber ihr Kampfstil kann sich auch drastisch und nach Belieben ändern, wenn wir durch das Königreich Pharloom aufsteigen. Diese verschiedenen Aspekte des Charakters werden durch spezielle ausrüstbare Gegenstände, sogenannte Wappen, verkörpert. Jedes Wappen hat eine unterschiedliche Anzahl von leeren Kerben, in denen Werkzeuge ausgerüstet sind, und jedes hat völlig unterschiedliche Moves, was Hollow Knight: Silksong zu einem Spiel mit einem viel reichhaltigeren Gameplay als sein Vorgänger macht.

Aber um sie zu erreichen, müsst ihr ziemlich viel laufen und die Karten erkunden, euren Stachel schärfen und euch mit Rosenkränzen in die Tasche greifen, aber wir von Gamereactor haben diesen Leitfaden für euch vorbereitet, damit ihr euer Potenzial als Hornet in Hollow Knight: Silksong verwirklichen könnt, wie ihr wollt, mit der Position jedes Wappens und den Anforderungen, um sie zu erhalten. Du kannst jeden Ort auf der interaktiven Karte von Pharloom von Mapgenie überprüfen, die du unten findest.

1. Jäger-Wappen

Dies ist am einfachsten zu finden, da Sie das Spiel damit beginnen. Das Jägerwappen wird von der Kapellenjungfrau in der moosigen Feuerstelle entdeckt. Unmöglich zu verlieren.

Das Jägerwappen gewährt uns eine mittlere Angriffsreichweite und einen diagonalen Angriff nach unten, eine Attacke, an die es sich lohnt, sich so schnell wie möglich zu gewöhnen, um voranzukommen. Es ist nicht der beste Zug, Crest, aber er ist ziemlich ausbalanciert.

Bester Build für Hornet mit dem Hunter Crest



Beste Fähigkeit: Pale Nails



Rote Werkzeugsteckplätze: Zahnspäne oder Plasmiumphiole



Blaue Werkzeugsteckplätze: Spulenverlängerung und längliche Klaue



Gelbe Werkzeugsteckplätze: Gewichtsgürtel und Stachelarmband



Dies ist ein "moderater" Build des Hunter Crest, der es der Hornet ermöglicht, eine Vielzahl von Situationen zu meistern. Seine Reichweite mit der ausgerüsteten Gewichtsklaue macht ihn für mittlere Angriffsdistanzen sehr attraktiv, so dass du auf eine viel sicherere Distanz angreifen kannst.

2. Reaper-Wappen

Erhältlich in der Schnitterkapelle im Grauen Ödland. Die Kapelle befindet sich weit westlich von Halfway Home. Du musst dich schnell bewegen und den Scherenjungs ausweichen, bis du einen Eingang zu einem mit Kerzen beleuchteten Bereich findest, in dem sich die Kapelle befindet.

Greife mit schweren Bogenhieben an und ernte zusätzliche Seide von den Feinden.

Bester Build für Hornet mit dem Wappen des Schnitters



Beste Fähigkeit: Pale Nails



Rote Werkzeugplätze: Flohgebräu oder Plasmiumphiole



Blaue Werkzeugplätze: Irrlicht-Laterne und Langklaue



Gelbe Werkzeugsteckplätze: Gewichtsgürtel und Stachelarmband



3. Wanderer-Wappen

Das Wappen des Wanderers wird mit Sicherheit das Lieblingswappen vieler Spieler werden, da es eine ähnliche Attacke wie der Hollow Knight hat, mit einem Angriff in gerader Linie nach unten und allem. Sein Move-Set ist schneller als bei den meisten anderen Wappen, aber er hat eine etwas geringere Reichweite. Er befindet sich auf dem Knochenfriedhof, in der Gegend westlich der Moosgrotte. Sie benötigen einen einfachen Schlüssel, um den Bereich freizuschalten. Um ihn zu bekommen, benötigst du die Fähigkeit "Greifer", um die Wände hochzuklettern, und auch den Schwimmumhang. Nachdem du die Welle der Feinde überwunden hast, gehört sie dir.

Bester Build mit dem Wanderer-Wappen

Das Wanderer-Wappen ist aufgrund seiner Beweglichkeit und Vielseitigkeit mit den gelben Werkzeugen ziemlich auf die Erkundung ausgerichtet und auch durch seine geringe Reichweite im Kampf eingeschränkt, daher ist der beste Build, um es zu tragen, dieser:



Beste Fähigkeit: Sharpdart



Roter Werkzeugschlitz: Plasmium-Fläschchen



Blaue Werkzeugsteckplätze: Wispfire-Laterne und Injektorband



Gelbe Werkzeugplätze: Kompass, Geldbörse des toten Käfers und Griff des Aszendenten



4. Hexenwappen

Ein weiteres der besten Move-Sets und vielleicht das ausgewogenste Wappen. Das Hexenwappen konzentriert den Einsatz von Seide auf eine Reihe von schnellen Angriffen, wobei jeder Treffer Hornet heilt. Der Angriff nach unten lässt es verschwinden und zweimal treffen, und insgesamt ist es ein Wappen, das man von dem Moment an, an dem man es erhält, bis zum Ende des Spiels tragen kann.

Das Hexenwappen zu erhalten, wird keine leichte Aufgabe sein. Ihr müsst eine ziemlich herausfordernde Questkette abschließen, die damit beginnt, eine Verdrehte Knospe von Bilgewasser nach Tinkerbell zu tragen (Hornissen können ihr Wappen während dieser Quest nicht wechseln, da sie infiziert werden), und außerdem einen Vorrat von 260 Rosenkranzperlen für einen der Zwischenschritte haben. Auch hier solltet ihr euch besser einen Kaffee machen, denn es wird ein langer Tag werden, um das Hexenwappen zu bekommen, aber wenn ihr es einmal habt, müsst ihr vielleicht im ganzen Spiel nicht mehr danach suchen.

Bester Build mit dem Hexenwappen

Die beste Kombination für das Hexenwappen besteht darin, blaue Werkzeuge auszurüsten, die dir entweder mehr Seide oder mehr Schaden an Gegnern zufügen. Denke daran, dass dieser Build zwar einer der mächtigsten Schadens-Builds in Silksong ist, aber nur funktioniert, wenn du in der Lage bist, den Angriff mit Silk zu verketten, um dich dabei selbst zu heilen. Es hat auch keine gelben Werkzeugsteckplätze. Behalte dies im Hinterkopf und übe eine Weile.



Beste Fähigkeit: Sharpdart



Rote Werkzeugplätze: Flohgebräu und Plasmiumphiole



Blaue Werkzeugsteckplätze: Spulenverlängerung, Klauenspiegel und Injektorband



5. Tier-Wappen

Man könnte sagen, dass dies einen Berserker-Modus für Hornet bieten würde. Ein Wappen, das sich auf sehr schnelle, verkettete Angriffe konzentriert, aber mit sehr geringer Reichweite, so dass du etwas rücksichtslos an den Kampf herangehen musst. Du musst dich darauf verlassen, Feinde in dieser Abfolge von Treffern zu erledigen und sicherzustellen, dass du in den Zwischenspielen Raum zum Heilen findest. Es gibt auch keine blauen Werkzeugplätze, so dass Sie sich in dieser Variante nicht verteidigen könnten.

Bester Build mit dem Beast Crest

Das Beste, was du in diesem Fall tun kannst, ist, Flohgebräu zur Hand zu haben, um dich zu stärken und den besten Zeitpunkt für die Heilung mit Seide zu finden.



Beste Fähigkeit: Fadensturm



Rote Werkzeugplätze: Plasmiumphiole und Flohgebräu



Gelbe Werkzeugsteckplätze: Stachelarmband und Gewichtsgürtel



6. Architekten-Wappen

Wenn du so viele Perks wie möglich aktivieren möchtest, die um die Hornet kreisen, dann ist dieses Wappen genau das Richtige für dich. Sein Stil konzentriert sich auf die Verwendung von roten oder offensiven Werkzeugen und ist auch ideal für diejenigen, die den Fernkampf bevorzugen.

Der Nachteil ist, dass es Zeit braucht, um den Werkzeugbau vorzubereiten, und die Fähigkeit, Munition herzustellen, erfordert auch wertvolle Zeit, die Sie ungeschützt machen kann.

Bester Build für Hornet mit dem Architect Crest



Rote Werkzeugsteckplätze: Pimpillo, Zahnfliege, Wurfring



Blaue Werkzeugsteckplätze: Pollip Pouch und Quick Sling



Gelbe Werkzeugsteckplätze: Splitteranhänger und Muscheltasche



7. Schamanen-Wappen

Shaman Crest konzentriert sich auf den Einsatz der Ahnenfähigkeiten von Hornet, bei denen du dich nur um den Aufbau von Seide kümmern musst, um diese Angriffe zu spammen. Es hat drei Fertigkeitsslots und zwei blaue Werkzeugslots, so dass die Kombos cool und einfach sind, aber es braucht Zeit, um den Stil einzurichten.

