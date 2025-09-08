Hollow Knight: Silksong Guide - Tipps und Tricks, um schnell und sicher durch Pharloom zu kommen

HQ

Hier ist es! Hollow Knight: Silksong (Sie können hier unseren Testbericht lesen) hat lange auf sich warten lassen und hat Fans von Metroidvania und Actionspielen seit vielen Jahren in Atem gehalten, aber all diese Ängste verschwanden am 4. September mit der Multiplattform-Veröffentlichung des Spiels zu einem beliebten Preis. Aber dann begann eine weitere Tortur (für einige), nämlich in einem Spiel voranzukommen, das anscheinend viel herausfordernder ist als sein Vorgänger. Nun, das stimmt teilweise, aber vielleicht liegt das daran, dass man etwas Hintergrundwissen braucht, wenn man sich in der Anfangsphase des Spiels befindet, damit man nicht so schmerzhafte Anfangsfehler macht.

Keine Sorge, denn in diesem Leitfaden wird es keine großen Spoiler geben, sondern nur eine Reihe von Tipps, wie man in Akt 1 vorankommt und wie man all die Rosenkranzperlen und Rüstungsfragmente rettet sowie einige interessante Fähigkeiten, Schnellreisen, Karten und Questcharaktere freischaltet. Das Reich des Pharloom erwartet Sie, und hier sind unsere besten Tipps, um Sie dorthin zu bringen.

1. Hornet ist nicht der Ritter, also nimm dir etwas Zeit, um dich an deinen neuen Protagonisten zu gewöhnen.

Die Prinzessin von Hallownest hat sich in diesem zweiten Teil von einer Nebenfigur zu einer Titelfigur entwickelt, und das bringt mehr als nur eine Veränderung des Aussehens mit sich. Hornet hat eine ganz andere Attacke als der Protagonist von Hollow Knight, besonders auffällig, wenn es um Abwärtshiebe und Nadelreichweite (Stachel) geht, und es lohnt sich, einige Zeit im ersten Bereich der Moosgrotte zu verbringen, sich zu bewegen und Stöße auf alles zu werfen, was sich bewegt (und auf Wände, da es mehrere versteckte Wege gibt). Selbst in diesen frühen Momenten, in denen man nur zwei oder drei verschiedene Moves hat, verändert der "Bounce" von Hornets Sprungangriff die ganze Denkweise.

Es ist auch erwähnenswert, dass Hornet seine eigene Stimme und seine eigenen Dialogzeilen hat, und es ist diesmal viel einfacher, der Erzählung des Spiels zu folgen. Ganz zu schweigen davon, dass wir seinen Charakter lieben, hart und ehrenhaft. Ach, Hornet, wenn wir nur zu lange auf dich gewartet hätten.

2. Verwalte den Seidenfaden gut, um dich zu heilen.

Es mag albern erscheinen, aber eine weitere der wichtigsten Neuerungen in Hollow Knight Silksong ist, dass sich der Prozess der Lebensregeneration bei den Hornet-Masken von dem des Ritters unterscheidet. Jetzt müssen wir eine Seidenleiste aufladen, wenn wir Feinde treffen, bis wir eine bestimmte Markierung erreichen, und sobald wir dort sind, können wir mit einer einzigen Geste bis zu drei Gesundheitsmasken wiederherstellen (zumindest zu Beginn des Spiels und ohne Wappen oder Werkzeuge). Das Problem ist, dass das Laden dieser Leiste ein etwas längerer Prozess ist als das Auffüllen der Seelentöpfe in Hollow Knight, also wähle den richtigen Moment dafür und versuche es immer, wenn du die Feinde bereits besiegt hast. In Bosskämpfen kannst du den Vorteil nutzen, wenn sie ihre Angriffsanimation beenden oder wenn sie schreien, um in Reichweite zu kommen und dich auf die Heilung zu konzentrieren.

3. Der Seidenkokon ist ein Lebensretter und auch im Kampf eine nützliche Ressource.

Wie das Move-Set hat sich auch die Funktion der Rückkehr zum Punkt des Todes verändert, sowohl in Form als auch in Zweck. Jetzt müssen wir uns keinem Schatten stellen, um unsere volle Seelenkraft und unsere Geo-Währung wiederzuerlangen, sondern erreichen einfach einen Seidenkokon, in dem Hornet all seine Rosenkranzperlen hinterlassen hat, die die Hauptwährung des Spiels sind.

Es hat absolute Priorität, deine Gewinne wiederzuerlangen, bevor du ein zweites Mal stirbst, aber zu bestimmten Zeiten kann es nützlich sein, diesen Kokon nicht sofort zu zerbrechen, und zwar aus einem Grund: Er lädt die Seidenstange vollständig auf, sodass du Leben wiederherstellen oder Fähigkeiten oder Werkzeuge auf der Stelle einsetzen kannst. In Bosskämpfen kann es eine nützliche, wenn nicht sogar unverzichtbare Energiereserve sein. Nutze dies, um den Feind so oft wie möglich zu treffen, bevor du den Kokon zerbrechen musst. Obwohl, wenn du uns fragst, besser nicht zweimal stirbst, ohne es zu tun, und all die Rosenkranzperlen verlieren, da sie nicht gerade reichlich vorhanden sind.

4. Manchmal muss man mit Rosenkranzperlen in finanzielle Sicherheit investieren.

Gleich zu Beginn des Spiels findest du ein Pilgerlager, einen Ruheplatz, an dem sich die Gläubigen auf den Aufstieg zum Schrein oben vorbereiten. Und unter den Charakteren, mit denen du interagieren kannst, ist Silksong ́s erster Händler, Pebb, der dir einige nützliche Gegenstände verkauft, wie z.B. ein Maskenfragment, einen einfachen Schlüssel, ein Stück gefertigtes Metall und Rosenkranzringe. Rosenkranz-Saiten ersetzen den Rotten-Egg-Slot in Hollow Knight, obwohl hier schnell klar wird, dass es sich lohnt, sie mehr zu nutzen. Für 80 Rosenkränze stellt Pebb einen physischen Gegenstand her, den du in deinem Inventar tragen kannst und der bis zu 60 Perlen auf einmal aufbewahrt.

Wie Sie sehen können, ist die Entstehungsrate von 20 Perlen nicht gering, aber sie stellt sicher, dass Sie, wenn Sie zweimal sterben, ohne Ihren Seidenkokon zurückzubekommen, zumindest nicht all Ihre wertvollen Ersparnisse verlieren. Rosenkranzperlen können jederzeit nach Belieben zerbrochen werden, also nutze die Gelegenheit, wenn du in Städten, Dörfern und Lagern bist, und tue dies nur mit denen, die du für die Durchführung des Handelsgeschäfts benötigst.

5. Finde Shakra, den Kundschafter und Sänger, jedes Mal, wenn du ein neues Gebiet betrittst.

Wenn es eine Sache gibt, die wir an Hollow Knight: Silksong wirklich geliebt haben, dann ist es neben dem Gameplay das World-Building, das Umgebungsdesign und der enorme Sprung im Charisma der neuen Nebencharaktere. Hornet wird auf seiner Reise nach Pharloom neue Verbündete finden, aber nur wenige sind wichtiger als Shakra, ein Mantis-Krieger und Entdecker. Shakra ist eine elegante Gestalt, die wir zum ersten Mal singen sehen, als wir das Mark erkunden, und sie wird uns sowohl Karten der Gegend als auch den Stift verkaufen, um sie selbst aufzurüsten, den Kompass und alle Arten von Markierungen. Wir werden Cornifer und seinen summenden Hollow Knight vermissen, aber jetzt ist Shakra unser neuer bester Freund. Und bei solch großen und weitläufigen Karten in Silksong besteht unsere erste Aufgabe bei der Ankunft in einem Gebiet (abgesehen davon, dass wir nicht sterben) darin, sie zu suchen und ihr ihre Karte des Gebiets abzukaufen. Außerdem sind ihre Dialoge großartig.

Dies sind unsere ersten Tipps, um Ihnen den Einstieg in Hollow Knight: Silksong zu erleichtern. Bleiben Sie dran für unseren Test des Spiels und bleiben Sie dran für weitere Anleitungen mit Tipps zum Besiegen von Bossen, zum Finden von Blastern und zum Weben des besten Builds für unsere geliebte Hornet.