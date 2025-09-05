Hollow Knight: Silksong erreichte mehr als eine halbe Million gleichzeitige Spieler an Steam Tag 1

HQ

Zu sagen, dass Hollow Knight: Silksong sehr begehrt ist, wäre eine Untertreibung. Nach dem phänomenalen ersten Spiel und all den ewigen Verzögerungen hat der Hype ein wahnsinniges Ausmaß erreicht - so sehr, dass das Spiel gestern sowohl auf Steam als auch in den Konsolen-Stores zum Absturz kam.

Jetzt sind die ersten Zahlen über SteamDB eingetroffen, und es stellt sich heraus, dass das Spiel etwa eine Viertelstunde auf dem Markt gebraucht hat, bevor es den Lebenszeitrekord auf Steam für die Anzahl der gleichzeitigen Spieler gebrochen hat. Und dann stieg sie in rasantem Tempo weiter an.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels gab es maximal 535.213 gleichzeitige Hollow Knight: Silksong Spieler. Das ist mehr als die Allzeitrekorde für Hits wie Among Us (447.476 gleichzeitige Spieler), Helldivers II (458.709) und Valheim (502.387) und nur geringfügig weniger als die höchsten Zahlen, die für Apex Legends (624.473) und Marvel Rivals (644.269) verzeichnet wurden. Zu bedenken ist auch, dass das Spiel gerade erst veröffentlicht wurde und das Wochenende jetzt beginnt, sodass der Rekord in den kommenden Tagen wahrscheinlich deutlich steigen wird.

Wir arbeiten derzeit an unserem Testbericht. Hast du selbst angefangen, Silksong zu spielen, und was hältst du davon?