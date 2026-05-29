Hollow Knight: Silksong erhält eine physische Edition für PS5, Switch 2 und Xbox Series S/X

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Wenn du darauf gebrannt warst, Hollow Knight: Silksong auf den neueren Konsolen zu spielen, aber kein Fan digitaler Spiele bist, sieht es so aus, als könntest du bald endlich in eines der besten Abenteuer des letzten Jahres eintauchen. Fangamer hat angekündigt, dass eine physische Edition für alle aktuellen Konsolen unterwegs ist: PlayStation 5, Switch 2 und Xbox Series S/X.

Europäische Preise sind noch nicht verfügbar, aber die Edition kostet etwa 35 Dollar für PlayStation 5 und Xbox Series S/X sowie 39 Dollar für die Switch 2. Für diesen Preis erhalten Sie außerdem ein doppelseitiges Cover, ein Handbuch und ein Poster sowie die kommende Sea of Sorrow-Erweiterung, die als kostenloser Download enthalten ist. Gehen Sie hierher, um vorzubestellen, und das Spiel beginnt im Oktober mit dem Versand.

Hollow Knight: Silksong ist jetzt für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Switch 2, Xbox One und Xbox Series S/X erhältlich.