Hollow Knight: Silksong erhält ein Update auf seiner Steam-Seite

Letzte Woche gingen bei Hollow Knight: Silksong die Alarmglocken an, weil die Arbeit von Team Cherry durch Xbox erwähnt wurde. Wie ihr alle wisst, könnte dieser Titel einer der am meisten erwarteten Titel in der Spielegeschichte sein und es bleibt eine Unbekannte, ob er jemals veröffentlicht wird. Im Moment erhalten wir Hinweise und kleine Informationen, aber wir warten auf ein offizielles Datum von Team Cherry, bevor wir glauben, dass es herauskommt (selbst dann hätten wir noch unsere Zweifel).

Im Moment scheint es, dass diese Tage ziemlich beschäftigt sein werden mit den Pillen, die sie uns auf verschiedenen Plattformen hinterlassen. Wir erinnern uns an das Gerücht, dass wir diese Woche die letzte Nintendo Direct für Nintendo Switch haben könnten, bevor nächste Woche die Switch 2 Direct erscheint.

Außerdem haben sie erst heute die Steam-Seite des Spiels aktualisiert, insbesondere in den Metadaten, die über SteamDB bekannt sind. Was sich geändert hat, sind Details, aber sie könnten auf bestimmte Punkte hinweisen, die für die Zukunft des Projekts hervorgehoben werden sollten. Das Spiel wurde zu GeForce Now hinzugefügt, das Shop-Jahr wurde von 2019 auf 2025 geändert und die Bibliotheksressourcen wurden aktualisiert, ohne Bilder hinzuzufügen. Diese Details könnten darauf hindeuten, dass die Veröffentlichung näher rückt, und zusammen mit den Gerüchten, die vor einigen Tagen über den Start des Spiels aufkamen, können wir die Hoffnung der Spieler ein wenig wiederbeleben.

Im Moment warten wir auf die Bestätigung der Gerüchte aus der Nintendo Direct und darauf, dass Team Cherry in gutem Tempo weiter an dem Spiel arbeitet.