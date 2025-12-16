Hollow Knight: Silksong erhält 2026 eine kostenlose Erweiterung

HQ

Einer der Gründe, warum Hollow Knight: Silksong so lange bis zum Start gedauert hat, war, dass es ursprünglich als Erweiterung für Hollow Knight begann, daher ist es irgendwie lustig, dass Team Cherry diesmal offenbar bessere Pläne hat.

Die Australier haben bekannt gegeben, dass Hollow Knight: Silksong nächstes Jahr eine kostenlose Erweiterung namens Sea of Sorrow erhalten wird. Wir erfahren nicht viel darüber, außer dass wir neue nautische Gebiete erkunden und neue Bosse mit neuen Werkzeugen bekämpfen können.

Ein Teaser-Trailer gibt uns auch Hinweise darauf, warum Hornet in diese neuen Gebiete gehen wird, also lasst die Spekulation beginnen, während wir 2026 auf weitere Informationen warten.