Hollow Knight: Silksong Die Steam Awards 2025 zum Spiel des Jahres gekrönt

HQ

Clair Obscur: Expedition 33 wird von vielen Preisverleihern und Fans als das beste Spiel des Jahres 2025 angesehen, aber nicht von den Nutzern von Steam, die bei den Steam Awards abgestimmt haben. Am Wochenende wurden die Gewinner der jährlichen Preisverleihung bestätigt, wobei eine Indie-Fortsetzung die höchste Trophäe gewann und ebenfalls die meisten Siege anführte.

Das 2025 The Steam Awards Game of the Year wurde an Team Cherry s Hollow Knight: Silksong vergeben, ein Spiel, das auch die Best Game You Suck At Auszeichnung erhielt. Das Spiel ist das einzige, das mehrere Auszeichnungen erhalten hat, da jede andere Kategorie von einem anderen Projekt gewonnen wurde, wobei unten die vollständige Liste der Gewinner aufgeführt ist.



Spiel des Jahres - Hollow Knight: Silksong



VR-Spiel des Jahres – Der Mitternachtsspaziergang



Liebesarbeit – Baldur's Gate III



Bestes Spiel auf dem Steam Deck – Hades II



Besser mit Freunden – Höhepunkt



Herausragender visueller Stil – Silent Hill f



Das innovativste Gameplay – Arc Raiders



Bestes Spiel, in dem du schlecht bist - Hollow Knight: Silksong



Bester Soundtrack – Clair Obsur: Expedition 33



Herausragendes, geschichtenreiches Spiel – Dispatch



Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich – ist das Wohnmobil schon da?



Glaubst du, dass ein Spiel mit diesen Auszeichnungen übergangen wurde?