Hollow Knight: Silksong bietet ein kostenloses Switch 2 Upgrade Pack für Switch 1-Unterstützer an

Es ist kein Geheimnis, dass die Erstellung von Hollow Knight: Silksong ziemlich lange gedauert hat. Team Cherry hat die Veröffentlichungspläne für das Spiel routinemäßig verzögert und geändert und es um Jahre verschoben, eine Entscheidung, die sich darauf ausgewirkt hat, wie lange Kickstarter Unterstützer auf das Spiel warten mussten, auf das sie lange gewartet haben.

Während dieses Warten sehr bald ein Ende haben wird, wenn das Spiel am 4. September vollständig veröffentlicht wird, hat Team Cherry ein weiteres Kickstarter-Update veröffentlicht (das 75., um genau zu sein!), in dem darüber gesprochen wird, wie die Keys an die Unterstützer des Spiels geliefert werden.

Für PC-Fans ist es ganz einfach, da die Schlüssel über Humble Bundle ausgegeben werden, wobei dies auch die kostenlosen DRM-Editionen einschließt. Für Fans von Nintendo Switch wird es ein bisschen anders sein, da Spieler auf der Originalkonsole ihre Key per E-Mail erhalten, und wenn sie das Spiel stattdessen auf Switch 2 ausprobieren möchten, müssen sie sich die kostenlosen Upgrade Pack schnappen, die von der eShop heruntergeladen werden können, um auf die "erweiterten Funktionen" zuzugreifen.

Auf welcher Plattform wirst du Hollow Knight: Silksong spielen? Nicht zu vergessen ist, dass das Spiel auch als Day-One-Titel im Game Pass verfügbar sein wird.