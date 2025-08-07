Hollow Knight: Silksong auf der gamescom auf Nintendo Switch 2 spielbar

HQ

Nehmen Sie die Behauptung über das Veröffentlichungsdatum mit einer moderaten Portion Vorsicht, aber es besteht eine gute Chance, dass Team Cherry der Welt endlich (endlich!) das endgültige und wahre Veröffentlichungsdatum für Hollow Knight: Silksong enthüllt.

Das liegt daran, dass das Spiel ab dem 20. August auf der Gamescom Cologne an mehreren Standorten und Plattformen zum Testen verfügbar sein wird, obwohl die Enthüllung bereits einen Tag zuvor erfolgen könnte, während der Opening Night Live-Zeremonie der Gamescom, die auch in diesem Jahr von Geoff Keighley moderiert wird.

Die endgültige Bestätigung, dass Silksong dabei sein wird, ist, dass Nintendo ein Poster der Demos enthüllt hat, die den Teilnehmern der Veranstaltung zur Verfügung stehen, und Silksong spielt unter ihnen eine wichtige Rolle. Sie können es unten sehen.

Hollow Knight: Silksong wurde vor über sechs Jahren angekündigt und wird voraussichtlich vor Ende 2025 veröffentlicht.