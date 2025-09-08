HQ

Der Versuch, ein mit Spannung erwartetes Spiel zu rezensieren, ist schwierig, sehr schwierig. Auf der einen Seite muss man sich nicht von dem rasanten Hype-Zug mitreißen lassen, der an den Ohren vorbeirauscht, wenn energiegeladene Spieler ihre laute Meinung teilen, und auf der anderen Seite darf man seine Erwartungen nicht so hoch laufen lassen, dass es am Ende unmöglich wird, sich beeindrucken zu lassen. Es sind sieben lange Jahre vergangen, seit Hollow Knight veröffentlicht wurde, und mit jedem Tag, der seitdem verging, konnten die Fans ihre Erwartungen an das, was in einer möglichen Fortsetzung möglich sein könnte, erhöhen. Darüber hinaus waren diese Träume selten kleinteilig oder gar realistisch. Zu sagen, dass die Aufregung unerträglich war, ist daher keine Übertreibung, und jetzt, da Hollow Knight: Silksong endlich da ist, ist die große Frage: Hat sich das Warten gelohnt?

Ich beginne damit, zuzugeben, dass ich nicht der größte Fan des ersten Spiels war. Sicher, ich denke, Hollow Knight aus dem Jahr 2018 ist ein sehr gutes Spiel, aber in meinen Augen war es nie das Meisterwerk, das viele andere wollten. Das Fundament war unglaublich gut gemacht, aber es fehlte an Finesse, was dazu führte, dass sich bestimmte Teile eher wie ein langweiliges "Muss" anfühlten, als etwas, das den Spaß am Spielen am Laufen hielt. Mit Silksong hat Team Cherry seine Hausaufgaben gemacht und nach Feinabstimmung des Rezepts, ein paar Zentimeter hier und ein paar Millimeter dort, eine Fortsetzung geschaffen, die in jeder erdenklichen Hinsicht besser ist als ihr Vorgänger.

Werbung:

Eine große Änderung in Silksong ist, dass wir den Charakter Hornet steuern können, anstatt den stillen "The Knight", der im letzten Abenteuer die Führung übernommen hat. Mit Hornet kommt eine Reihe von Verbesserungen, die das Erlebnis noch angenehmer und zugänglicher machen. Unser akrobatischer Krieger ist größer (vom Charaktermodell her) als der kleine Held aus Hollow Knight, und damit mussten die Entwickler große Teile des Setups neu überdenken. Die Fortbewegung ist jetzt wie ein anmutiger Tanz, bei dem Hornet über Plattformen, Kanten und Wände springt, greift und gleitet. Es gibt eine fließende Art und Weise, wie sich alles, von der Steuerung bis zur Animation, auf dem Bildschirm abspielt, und wenn man zum Vorgänger zurückkehrt, fühlt es sich an, als würde man nach dem Spielen von Symphony of the Night auf Super Castlevania IV zurückblicken. Das Konzept ist das gleiche, aber die Ausführung liegt meilenweit auseinander.

Trotzdem fühlt es sich immer noch wie Hollow Knight an, im Guten wie im Schlechten. Wenn dir das erste Spiel gefallen hat, stehen die Chancen gut, dass dir Silksong gefallen wird, und das Gegenteil ist wahrscheinlich der Fall, wenn du das gehypte Indie-Juwel nicht von Anfang an mochtest. Dies ist kein Spiel für jedermann, aber für diejenigen, die anspruchsvolle Metroidvania-Titel mögen, gibt es nur wenige, die mit der Kreativität, dem Einfallsreichtum und der reaktionsschnellen Herausforderung mithalten können, die hier geboten werden.

Silksong bietet eine Art von Brillanz, die man nur schwer einordnen kann. Es ist die Art von Brillanz, bei der die Schönheit tief in den Details vergraben liegt und wie sich die kleinen Komponenten zu einem großartigen Meisterwerk zusammenfügen, je mehr man vom Ganzen freischaltet. Die Variation zwischen den verschiedenen Umgebungen ist ein Beispiel für ein solches Detail. In einem Moment ist man fasziniert von der märchenhaften Pracht und dem leuchtenden Grün im Inneren von Mosshome, und im nächsten Moment spürt man, wie die visuelle und ebenso emotionale, triste und nasse Decke der schäbigen Architektur von Greymoor seine Seele umhüllt, wenn man zum ersten Mal ankommt.

Werbung:

Die handgemalten Grafiken machen die Sache natürlich nicht schlimmer. Man kann das Spiel während seiner Reise jederzeit mehr oder weniger pausieren und den Bildschirm als Gemälde in seinem Wohnzimmer verwenden, wo alles, von düsteren Höhlengängen bis hin zu großen Schlosssälen, als Kulisse für sein abgenutztes Sofa und seinen mit Fingerabdrücken verschmierten Glastisch dienen kann. In jedem neuen Bereich liegt eine melancholische und düstere Schönheit, und obwohl das gleiche Gefühl vor 7-8 Jahren existierte, fühlt es sich dieses Mal noch nuancierter und abwechslungsreicher an.

Silksong ist auch ein Genuss für die Ohren. Melancholische Streicher werden frei mit ängstlichen Piano-Loops und unheilvollen Chorelementen gemischt, und die Entwickler wissen genau, wann sie die Klangkulisse zurückhalten oder wann es an der Zeit ist, das Orchester komplett dominieren zu lassen. Manchmal sind es nur einzelne Regentropfen, die auf den Boden fallen, die einem zwischen verfallenden Städten und verwunschenen Sümpfen Gesellschaft leisten, und im nächsten Moment können grandiose Bläsersätze mit kraftvollen Posaunen und schicksalhaften Trompeten einen beim Auftritt eines Chefs komplett vom Stuhl hauen.

Apropos Bosse: Silksong bietet eine Kavalkade perfekt gestalteter Schlachten. Wenn es eine Sache gab, die ich im Original nicht wirklich mochte, dann war es die Ungleichmäßigkeit der Bosskämpfe. Einige fühlten sich ausgeglichen und herausfordernd an, während andere als lästig und unnötig schwierig empfunden wurden. In der Fortsetzung ist die Herausforderung sicherlich noch recht hoch, aber hier fühlt sich jeder einzelne Kampf, und ich meine wirklich jeder einzelne, exquisit so gestaltet an, dass er sich immer fair und ohne unnötige Schläge unter die Gürtellinie anfühlt. Zum Beispiel saß ich neulich über eine Stunde lang mit einem schwierigen Kämpfer fest, aber ich hatte nie das Gefühl, dass die Schwierigkeit auf unzumutbare Hindernisse zurückzuführen war, bei denen ich mich mit billigen Schüssen oder verzweifelt kurzen Reaktionszeiten gewehrt habe. Stattdessen ging es mehr darum, zu lernen, meine Impulse zu kontrollieren und das Spielbrett zu lesen, und obwohl ich etwa 30 Mal meinen Tod erlebte, waren meine Misserfolge nie auf etwas anderes zurückzuführen als auf mich selbst und meine eigenen Unzulänglichkeiten.

Was die Geschichte betrifft, so gab es wahrscheinlich nicht viele, die der Erzählung des Vorgängers gefolgt sind, zumindest nicht ohne ein paar ausführliche YouTube-Videos, die als begleitende Unterstützung dienten. Es erinnerte sehr daran, wie die Geschichte in den Dark Souls-Spielen vorangetrieben wurde, und obwohl Teile dieses Ansatzes in Silksong intakt sind, ist es diesmal eine viel zugänglichere Saga mit klaren Zielen und Agenden unter den Charakteren des Spiels. Ein wichtiger Grund dafür ist wieder Hornet, da sie keine stille Protagonistin ist, sondern ihre eigenen Gedanken und Ideen über das, was um sie herum passiert, teilen kann. Dies macht es einfacher, verschiedene Motive zu verstehen und zu verfolgen, wohin die Geschichte geht, ohne sich ständig am Kopf zu kratzen und zu versuchen, jede noch so kleine Information zusammenzusetzen. Puristen mögen das als etwas Negatives interpretieren, aber ich für meinen Teil denke, dass es perfekt zu der Geschichte passt, die sie zu vermitteln versuchen, und es hilft auch, dass sich der Titel mit einer ziemlich einzigartigen Erzählstruktur von seinem großen Bruder abhebt.

Man könnte dann Wort für Wort all dem widmen, was an Silksong gut ist, und man könnte auch genauso viel Zeit und Raum darauf verwenden, die Entwickler von Team Cherry in den Himmel zu loben. Die Tatsache, dass ein kleines Studio aus Australien sich dafür entschieden hat, nach seinen eigenen Regeln zu spielen und alle unnötigen Anforderungen und Ansätze der Branche zu ignorieren, ist an sich schon äußerst bemerkenswert. Bei einer Entwicklungszeit von über sieben Jahren wären viele andere gestresst gewesen und hätten Inhalte gestrichen, aber Team Cherry haben sich stattdessen dafür entschieden, ihre Vision zu erweitern und die Verzögerungen trotz der Enttäuschung begeisterter Spieler verschwinden zu lassen. Während andere Publisher Millionen für Marketing und die Rekrutierung von Influencern ausgeben, haben Team Cherry ihr Spiel ohne eine einzige positive Bewertung auf den Markt gebracht, und sie taten dies zum äußerst erschwinglichen Preis von 20 US-Dollar, obwohl sie leicht das Dreifache hätten verlangen können.

Dabei geht es jedoch nicht um Team Cherry. Selbst wenn man all die positiven Stimmungen weglassen würde, die über die Arbeitsmethoden des Studios, den Respekt, den sie für ihre Fans zu haben scheinen, und ihre Bereitschaft, ihre Produkte zu stark reduzierten Preisen anzubieten, kursieren, hätte es keinen Unterschied gemacht, wenn der von ihnen gelieferte Spielcode nicht mithalten würde. Glücklicherweise schafft es Hollow Knight: Silksong ganz von alleine, den Spieler von Anfang bis Ende in seinen Bann zu ziehen. Auf die gleiche Weise, wie Nintendo Metroid 1994 verfeinerte und Konami Castlevania 1997 erweiterte, hat Team Cherry ein kompetentes Spiel genommen und ein Meisterwerk geschaffen, bei dem das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Silksong bietet Spielfreude in seiner reinsten Form, und man kann nicht anders, als alles zu loben, vom Design über die Steuerung bis hin zum Klang und der Spielbarkeit.

In meinen fast zehn Jahren hier bei Gamereactor habe ich es bisher geschafft, drei perfekte Punktzahlen zu vergeben, und jetzt ist es wieder soweit. Hollow Knight: Silksong ist ein Meisterwerk, einfach ausgedrückt. Keine Frage. Die Erwartungen waren im Vorfeld himmelhoch, aber mit viel Geduld und noch mehr Geschick hat es Team Cherry geschafft, sich von der Konkurrenz abzuheben und seinen Platz am Sternenhimmel als einer der hellsten leuchtenden Himmelskörper zu festigen. Wenn du herausfordernde Videospiele im Allgemeinen und gut gemachte Metroidvania-Titel im Besonderen magst, kann ich Hollow Knight: Silksong nicht genug empfehlen, denn es ist ein Spiel, das verzaubert und herausfordert, blendet und begeistert. Und zum Schluss noch für diejenigen unter euch, die sich fragen: Ja, das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt.