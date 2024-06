Hollow Knight ist eine Woche lang kostenlos auf Nintendo Switch Online erhältlich

HQ

Team Cherry und Nintendo haben beschlossen, sich an den Feierlichkeiten zu beteiligen, die normalerweise die Sommer-Event-Saison begleiten, indem sie bekannt geben, dass Hollow Knight jetzt ab heute bis zum 12. Juni kostenlos für verfügbar ist, solange Sie ein aktives Nintendo Switch Online-Abonnement haben.

In diesen Tagen kannst du die Tiefen von Hallownest erkunden und mächtige Feinde in einem der beliebtesten und erfolgreichsten Metroidvania-Spiele aller Zeiten bekämpfen. Die Tatsache, dass diese Aktion gerade jetzt eintrifft, trägt jedoch nicht dazu bei, die Hoffnungen auf die Ankündigung eines Veröffentlichungsdatums für die lang erwartete Fortsetzung Silksong in Schach zu halten. Wir werden keine Gerüchte (ohne zuverlässige Quellen) anheizen, also genießen Sie vorerst das Originalspiel ohne zusätzliche Kosten und hoffen wir, dass Nintendo nächste Woche eine Direct bestätigt.

Dann können wir das Hype-Biest entfesseln.