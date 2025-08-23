Hollow Knight bricht Spielerrekord vor der Veröffentlichung von Silksong

HQ

Es macht immer Spaß, wenn ältere Spiele plötzlich an Popularität gewinnen, und genau das ist mit Hollow Knight nach der lang erwarteten Ankündigung eines konkreten Veröffentlichungsdatums für den Nachfolger Silksong passiert.

Am Wochenende erreichte das von der Kritik gefeierte Metroidvania-Abenteuer auf Steam mit 33.062 gleichzeitigen Spielern einen brandneuen Höhepunkt - die höchste Zahl in der Geschichte des Spiels. Viele Fans nutzen einfach die Chance, um ihre Fähigkeiten vor der kommenden Fortsetzung zu verbessern, ihre Umhänge abzustauben und erneut in die dunklen Höhlen von Hallownest einzutauchen. Mit einer "überwältigend positiven" Bewertung auf Steam, basierend auf mehr als 136.000 Bewertungen, besteht kein Zweifel daran, dass Hollow Knight seinen Platz als einer der beliebtesten Indie-Titel aller Zeiten gefestigt hat.

Siehst du auch das Original vor Silksong neu?