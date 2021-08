Höllisches Duo: Wreckfest kooperiert mit Carmageddon

Bugbear Entertainment sehen die offensichtliche Verbindung zwischen ihrem Rennspiel Wreckfest und Carmageddon: Max Damage von Stainless Games aus dem Jahr 2016. Logisch also, dass Publisher THQ Nordic eine Kooperation zwischen beiden Parteien eingefädelt hat. Wreckfest-Spieler dürfen einen Monat lang auf zwei Strecken aus dem brutalen Carmageddon herumcruisen und währenddessen Punkte sammeln, indem sie Autos zerstören und Zombies umfahren.

Euch erwarten zwei unterschiedliche Spielmodi, in denen ihr aber im Wesentlichen das Gleiche macht. Abgesehen von den ikonischen Schauplätzen "Bleck City" und "Death Canyon" erhält die Kollaboration dadurch Gewicht, dass ihr im "Eagle R" aus dem Klassiker von 1997 sitzt. Wie in guten alten Zeiten also. Und falls ihr euch fragt: Ja, es ist zensiert.