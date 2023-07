Holen Sie sich sechs Monate kostenloses Apple TV+ über Playstation - aber nur noch eine Woche!

HQ

Wenn Sie eine Playstation 5 haben, sollten Sie sich diese unbedingt ansehen. Am 31. Juli, also in einer Woche, läuft das Angebot aus, sechs Monate lang kostenlosen Zugang zu Apple TV+ zu erhalten, Apples eigenem Streaming-Dienst mit Serien wie Severance und Ted Lasso oder Filmen wie Tetris und Underrated. Diejenigen unter Ihnen, die eine Playstation 4 besitzen, werden auch nicht im Regen stehen gelassen, aber Sie erhalten nur Zugriff auf drei kostenlose Monate.

Es spielt keine Rolle, ob Sie Apple TV+ schon einmal haben/hatten, und es funktioniert in Großbritannien und vielen anderen Ländern. Was zusätzlich zu einer der genannten Konsolen benötigt wird, ist natürlich eine Apple-ID. Lesen Sie hier mehr darüber, wie Sie sich anmelden können.