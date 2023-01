Holen Sie sich Forza-, Halo- und Sea of Thieves-Skins, indem Sie Oreo-Kekse essen

HQ

Wir lieben Oreo-Kekse genauso wie alle anderen und betrachten sie als einen wesentlichen Bestandteil unserer täglichen Energiezufuhr als glückliche Gamer. Jetzt stellt sich heraus, dass wir tatsächlich noch mehr davon profitieren können, diese süßen Leckereien zu essen, da Oreo und Xbox sich jetzt für eine neue Kampagne zusammengetan haben.

Xbox-Themen-Oreo-Cookies werden am 16. Januar veröffentlicht und diese Pakete enthalten Skins für Forza Horizon 5, Halo Infinite und Sea of Thieves. Alle diese Skins sind von Keksen inspiriert, wobei Forza und Halo einen Oreo anbieten, der in Milch mit vielen Streuseln getaucht zu sein scheint, während die Sea of Thieves-Haut mehr schwarz und weiß ist und wie der klassische Keks aussieht.

Hier ist die offizielle Beschreibung , wie man diese bekommt:

"Diese limitierten Cookies tragen das Xbox-Logo sowie die ikonischen A-, B-, X- und Y-Controller-Tasten sowie einen Richtungspfeil. Durch das Scannen der Oreo Xbox Special Edition-Cookies und das Knacken exklusiver Cookie-Kombinationen, inspiriert von den Cheat-Codes, die im Laufe der Geschichte in Spielen versteckt wurden, können Fans eine Reihe von Preisen freischalten."

Besuchen Sie die Oreo-Website , um mehr zu erfahren und Xbox-bezogene Preise zu gewinnen. Die Xbox-Cookies von Oreo werden in 22 Ländern verfügbar sein, was sowohl den größten Teil der EU als auch Großbritanniens zu umfassen scheint.