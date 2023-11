Holen Sie sich einen Vorgeschmack auf das 31. Jahrhundert mit dem Horizon-Kochbuch

HQ

Es ist üblich geworden, dass Spiele ihre Geschichte erweitern, indem sie offizielle Kochbücher veröffentlichen, die auf Rezepten und Lebensmitteln in ihren jeweiligen Welten basieren. Zu diesem Zweck erhält die postapokalyptische Zukunft in den Horizon-Spielen nun die gleiche Behandlung.

Denn ein Official Horizon Cookbook: Tastes of the Seven Tribes feiert im April 2024 sein Debüt. Es wird über 60 Rezepte bieten, und die Beschreibung des Buches gibt einen Vorgeschmack darauf, wie einige davon aussehen könnten.

"Vom würzigen Feuerkralleneintopf bis hin zum köstlichen Bitterbrühenschwein ist in diesem Kochbuch für jeden etwas dabei. Machen Sie sich keine Sorgen, dass Sie sich in der Wildnis verirren, denn Ihre Rezepte enthalten fachkundige Einblicke in die Welt, die Menschen und die kulinarischen Künste des 31. Jahrhunderts."

Das Buch erscheint am 2. April 2024 und kann ab sofort bei Amazon zum Preis von 34,99 $ vorbestellt werden