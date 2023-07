Holen Sie sich eine Führung durch Sea of Thieves: Die Legende von Monkey Island

HQ

Die meisten von euch kennen Sea of Thieves wahrscheinlich als Rares Piratensimulator, in dem ihr nach Schätzen und Unfug sucht, während ihr gleichzeitig von anderen Spielern terrorisiert werdet, die eure Beute stehlen oder einfach nur zum Spaß an euer Schiff denken wollen. Oder vielleicht bist du der terrorisierende Spieler, in diesem Fall hoffen wir, dass Kraken oder Megalodon dich erwischen!

Aber Sea of Thieves ist auch andere Dinge und wurde mit vielen Story-Inhalten und sogar einer Kampagne auf Basis von Fluch der Karibik ausgearbeitet, die die Grundlagen des Spiels so ziemlich komplett verändert. Und genau das können wir morgen (20. Juli) erwarten, wenn The Legend of Monkey Island für Sea of Thieves erscheint.

Dies ist stark von den klassischen Point/Click-Adventures innerhalb der Prämisse von Sea of Thieves inspiriert und lässt Sie die mythische Insel Mêlée besuchen, mit jedem Winkel und jeder Ritze, die wir dank der Monkey Island-Abenteuer lieben gelernt haben. Und es scheint, als hätten Rare wirklich ihre Hausaufgaben gemacht. In einem neuen Trailer werden wir über die Insel geführt und wenn ihr Monkey Island kennt, gibt es so viel Fanservice zu genießen (ja, es gibt ein Gummihuhn mit einem Flaschenzug in der Mitte).

In einem Interview auf Xbox Wire mit Creative Director Mike Chapman verrät er auch, dass wir uns auf Insult Sword Fighting freuen können, und fügt hinzu:

"Was mich wirklich begeistert, ist, dass man - sobald man die Tales aktiviert hat und durch die Tunnel der Verdammten segelt - direkt auf Mêléeisland ist. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie unsere Gemeinde die Kirche nutzt, um ihre Scheinhochzeiten zu veranstalten oder einfach nur Zeit miteinander zu verbringen, sich auf die Sitze in der Scumm-Bar zu setzen und Grog zu trinken. Ich denke, es wird den Spielern Spaß machen, einfach dorthin zurückzukehren und, weil es sich um diese Freiform-Orte handelt, einfach Zeit mit ihren Freunden zu verbringen - auch wenn man die Geschichte nicht sofort vorantreibt. Ich denke, dass die Art und Weise, wie Sea of Thieves gespielt wird, eine echte Chance bietet."

The Legend of Monkey Island ist ein kostenloses Update, solange du also Sea of Thieves (oder Game Pass) hast, kannst du die Abenteuer genießen. Wir werden selbstverständlich eine Bewertung abgeben.