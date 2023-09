Holen Sie sich eine Dreamcast für Ihren Weihnachtsbaum

HQ

Dreamcast ist nach wie vor eine der beliebtesten Konsolen aller Zeiten und ihrer Zeit weit voraus, als sie Ende 1998 in Japan veröffentlicht wurde (1999 in den USA und Europa). Und Hallmark weiß genau, wie leidenschaftlich Gamer für Dreamcast sind und hat sich deshalb in diesem Jahr etwas Besonderes als Weihnachtsschmuck einfallen lassen.

Wir sprechen von einer Miniatur-Dreamcast, die sowohl Licht als auch Sound (Musik aus Sonic Adventure) hat, einschließlich einer VMU-Einheit, die an den Controller angeschlossen ist und ein monochromes Bild von Sonic the Hedgehog anzeigt. Es ist wirklich detailliert und cool und überraschend günstig, da Amazon sie für 16.32 US-Dollar verkauft.

Vielleicht ist es an der Zeit, sich etwas zu gönnen?