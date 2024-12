Holen Sie sich die Geschichte der Monster Hunter-Serie von Daisy Ridley in 10 Minuten

HQ

Mit Monster Hunter Wilds am Horizont hat Capcom einen "Welcome to Monster Hunter"-Trailer veröffentlicht, der in 10 Minuten die Geschichte des Universums in den Monster Hunter-Spielen erzählt.

Das Video handelt von der empfindlichen Balance zwischen Mensch und Natur, den Monstern, die in der wilden Welt leben, und den Monsterjägern selbst. Du erhältst auch einen Blick auf die Verbotenen Lande, einen mysteriösen Ort, den du in Monster Hunter Wilds erkunden kannst.

Das Video wird von der Schauspielerin Daisy Ridley präsentiert und gesprochen, die wahrscheinlich am besten für ihre Rolle als Rey in einer Reihe von Star Wars-Filmen bekannt ist.

Das nächste Spiel der Monster Hunter-Serie ist Monster Hunter Wilds, das am 28. Februar für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC über Steam veröffentlicht wird.