Holen Sie sich den Sommer in Ihr Zuhause mit dem neuesten Kunstset von Lego

HQ

Lego bietet eine Reihe verschiedener Sets und Modelle an, die in sein Art -Sortiment fallen. Diese Kategorie ist für gemauerte Interpretationen klassischer Kunstwerke und Skulpturen reserviert und in der Vergangenheit wurden Leonardo Da Vincis The Mona Lisa, Hokusais The Great Wave, Vincent Van Goghs Starry Night angeboten, und in Zukunft erhält der letztere Künstler ein weiteres gemauertes Set.

Konkret handelt es sich um sein ikonisches Gemälde Sunflowers, das gemauert und in ein 2.615-teiliges Set verwandelt wird, das darauf abzielt, die ikonischen Pinselstriche des Kunstwerks einzufangen. Es hat ein 3D-Design, das aus dem Rahmen herausragt, während es eine Farbpalette hat, die die Gelb-, Orange- und Grüntöne des Originals widerspiegelt.

Designer Stijn Oom sagte über die Verwandlung des Sunflowers in ein Lego-Set: "Die Arbeit an einem der berühmtesten Gemälde der Welt kann ziemlich entmutigend sein, aber Sonnenblumen nachzubilden war ein Traum, der wahr geworden ist. Wir haben eng mit dem Van Gogh Museum und seinen Experten zusammengearbeitet und uns in die Details vertieft, um eine 3D-Version des Originalkunstwerks zu erstellen. Einer der herausforderndsten, aber entscheidenden Aspekte war es, den pastosen Effekt in LEGO-Steine zu übersetzen und gleichzeitig die asymmetrische und dennoch ausgewogene Komposition des Gemäldes zu erhalten. Wir sind unglaublich stolz auf das Ergebnis und hoffen, dass unsere Fans genauso viel Spaß daran haben, es zu bauen, so wie wir es genossen haben, Van Goghs Meisterwerk zum Leben zu erwecken."

Das Set kann ab sofort vorbestellt werden und soll am 1. März erscheinen. Es wird für 199,99 € / 169,99 £ / 199,99 $ verkauft.

Werbung:

Werbung: