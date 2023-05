Holen Sie sich den perfekten Monitorständer mit dem Schreibtischregal von Oakywood

HQ

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Produkt sind, auf dem Sie Ihren Monitor als Teil Ihres Desktop-Setups aufstellen können, dann haben wir vielleicht die perfekte Lösung für Sie. Dieses als Oakywood Desk Shelf bekannte Element wurde entwickelt, um Ihrem Schreibtisch eine weitere Erhöhung zu bieten, und bietet gleichzeitig Platz zum Verstauen von Gegenständen darunter, Funktionen zum Kombinieren mit anderem Oakywood-Zubehör und eine Kapazität von 100 kg, mit der Sie zwei Monitore darauf platzieren können.

Darüber hinaus kann das Produkt mit der Oakywood's 3D Configurator-Suite angepasst werden, damit Sie es auf Ihr Setup spezialisieren können, und da es sich um ein umweltfreundliches Produkt handelt, verspricht Oakywood sogar, für jeden gekauften Desk Shelf einen Baum zu pflanzen.

Aber Sie können all dies unten in unserem neuesten Quick Look in Aktion sehen, in dem unser eigener Magnus eine Reihe von Gedanken und Meinungen zu diesem Artikel teilt.